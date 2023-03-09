新竹棒球場工程3月中啟動檢測改善 高虹安：2方案待訂

WBC世界棒球經典賽如火如荼開打，曾被列為官辦熱身賽會勘場地之一的新竹市立棒球場工程缺失改善，持續受各界關注。新竹市長高虹安今天受訪說，體檢會將於下周開會討論採帶狀挖溝還是全面翻新，並由市府拍板推動，3月中旬之後展開檢測與改善。

高虹安今天早上在市府大廳出席新竹市112年度校園就業博覽會系列徵才活動記者會，會後受訪被問到新竹市立棒球場進度與期程？高表示，已取得有WBC場務經驗的台灣廠商跟棒球場承包商同意，將在不追加公務預算前提下，進行棒球場檢測改善作業。

高虹安說，時間點將在三月中之後會有檢測與改善，至於要採帶狀挖溝，還是全面翻新？市府召集專家學者成立的棒球場工程體檢會，將會在下周舉行第2次體檢會會議，討論決定要使用哪個方案，市府會依據相關專業建議，後續拍板推動。

高虹安認為，她希望先進行檢測，了解土壤級配實際違約狀況，若以全面翻新進行，後續重啟進度會相對較長，若採帶狀挖溝進行排水改善，時間上會相對短一些。

「會以場地安全、觀賽體驗好的球場為目標。」高虹安強調，前陣子體檢會與市議會會勘看到的棒球場排水功能，確實令人擔心，可能根本完全喪失排水功能性，之後會再依據檢測狀況與專家進行討論，她也重申在改善方面，市府是非常努力來進行。