桃園副市長秘書PO議會影片惹議 王明鉅再道歉

桃園市議會臨時會今天中午閉幕前，民進黨議員再抨擊副市長王明鉅的秘書日前拍攝議員質詢和議事廳畫面，並PO上社群批評議員遲到、自拍、玩樂一事，因為對象幾乎都是民進黨籍議員，引來當時在場質詢的議員強烈不滿，臨時會最後一天要求議長、市政府處置。

國民黨籍部分議員眼見臨時會不能很快閉幕，也發言指出過去綠營也有人在旁聽席對議員咆哮，還有人錄影後在網路散布批評國民黨籍議員，當時藍營認為一切經得起檢視，沒要求議長處理，雖然大家都認為王明鉅的秘書做法不當，而且王也在當天致歉，不過國民黨議員黃婉如認為王明鉅應該在議事堂正式公開道歉；至於綠營議員一直發言臨時會沒能馬上閉幕，藍營不以為然。

會議主席議長邱奕勝也在主席台向所有議員不只一次致歉，承認議會管理有疏忽，並強調會督促較加強管理。邱奕勝提醒議員如果對旁聽席還有議會管理有意見，日後可以提案討論，最後在王明鉅起身道歉，強調已經要秘書檢討下不為例，藍、綠議員不再堅持發言下，邱奕勝宣布臨時會閉幕。

張善政市長也參加議會閉幕，會後受訪強調在議會、議場尊重議員，是任何人都該有的禮數，市府同仁有疏忽的地方會請他改進，王明鉅副市長剛才在議事堂也向所有議員道歉，至於議會如何修改議事堂規則，他尊重議會的決議。