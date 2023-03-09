開設逾千門課程 苗栗縣終身學習開學

苗栗縣政府上午舉辦終身學習開學典禮，縣內的終身學習包括社區大學、新住民學習中心及樂齡學習中心總計開設逾千門的多元學習課程，除了推動活到老、學到老精神，也提供中高齡學員健康老化、減緩老化的學習環境。

苗栗縣政府教育處指出，今年縣內終身學習的各團隊、單位持續規畫豐富多元的課程活動， 包括苗栗社大、大明社大規畫了產業文化、外語進修、生活手作、生態環境、藝術美感、志工培力等440門課程；18間樂齡學習中心規畫生活安全、運動保健、心靈成長、人際關係及貢獻服務等682門課程；另外3處新住民學習中心也以社區教育、語言學習、人文鄉土、家庭教育、法令常識、多元培力及國家政策等學群，規畫開設52門課程。

上午的開學典禮由西湖鄉樂齡學習中心多名銀髮族學員帶來「心花開」的舞蹈表演，其中有的學員已年逾九旬，仍舞動展現活力，學員們在舞台上以熱情「取代 」上課鐘響，宣告今年終身學習課程開課。

苗栗縣長鍾東錦在會中頒獎給19所辦理終身學習的績優學校，去年參加樂齡學習中心「樂齡故事」繪本徵選的特優、優等學員也接受頒獎表揚，會場並展示社大、樂齡中心學員的各項成果。