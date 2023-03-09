桃園議員落選人議會拍攝惹議 綠營：譴責藐視議會的行為

桃園市議會於3月6日至9日召開第2次的臨時會，議程內容為桃園市政府的專案報告，但卻有前市議員候選人朝議會錄影，並在社群發表抱怨惹議，民進黨團表示，譴責這種藐視議會的行為，根本就是在損害議員職權。

民進黨團表示，3月7日和8日，連續2天都有發生藐視議會的事件，7日為平鎮區的前議員候選人，目前擔任副市長王明鉅的秘書，未經報備即在議會錄影，並與社群發布抹黑言論，企圖引發政治鬥爭，無視議會規定，損害議員職權。

民進黨團指出，而8日為中壢區的前議員候選人，以參訪團名義混入其中，並同樣在未報備情況下，錄影、剪接現場議員等待質詢的畫面，試圖混淆視聽，造成民眾誤解市議會議員的問政方式。

民進黨團要求，桃園市議會應依照議會相關管理規定，嚴格管制人員進出，議會內部空間管理和錄影、錄音的規定，應嚴格控管執行，不要讓落選的候選人公然挑戰市議會的尊嚴。