快訊

頂大教授籲不公布錄取分數 學生打臉：排名早根深蒂固

竹聯幫最隆重告別式 弟哥治喪委員 他涉槍擊天道盟「阿不倒」

社子島開發「柯規蔣隨」引爭議 自救會律師指出問題癥結

桃園議員落選人議會拍攝惹議 綠營：譴責藐視議會的行為

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
有前市議員候選人朝議會錄影，並在社群發表抱怨惹議，民進黨團表示，譴責這種藐視議會的行為，根本就是在損害議員職權。圖／本報資料照
有前市議員候選人朝議會錄影，並在社群發表抱怨惹議，民進黨團表示，譴責這種藐視議會的行為，根本就是在損害議員職權。圖／本報資料照

桃園市議會於3月6日至9日召開第2次的臨時會，議程內容為桃園市政府的專案報告，但卻有前市議員候選人朝議會錄影，並在社群發表抱怨惹議，民進黨團表示，譴責這種藐視議會的行為，根本就是在損害議員職權。

民進黨團表示，3月7日和8日，連續2天都有發生藐視議會的事件，7日為平鎮區的前議員候選人，目前擔任副市長王明鉅的秘書，未經報備即在議會錄影，並與社群發布抹黑言論，企圖引發政治鬥爭，無視議會規定，損害議員職權。

民進黨團指出，而8日為中壢區的前議員候選人，以參訪團名義混入其中，並同樣在未報備情況下，錄影、剪接現場議員等待質詢的畫面，試圖混淆視聽，造成民眾誤解市議會議員的問政方式。

民進黨團要求，桃園市議會應依照議會相關管理規定，嚴格管制人員進出，議會內部空間管理和錄影、錄音的規定，應嚴格控管執行，不要讓落選的候選人公然挑戰市議會的尊嚴。

議員 民進黨 桃園

延伸閱讀

藍營指控鄭文燦蓋毛胚屋 綠營回擊：刻意抹黑負面問政

桃園工程體檢委員會名單公佈 綠營議員質疑法定權力

國中畢業要讀哪一所？桃市府舉辦高中職博覽會

秘書議會拍攝備詢畫面PO文惹議 桃園副市長王明鉅多次道歉

相關新聞

桃園議員落選人議會拍攝惹議 綠營：譴責藐視議會的行為

桃園市議會於3月6日至9日召開第2次的臨時會，議程內容為桃園市政府的專案報告，但卻有前市議員候選人朝議會錄影，並在社群發...

新竹縣國土功能分區草案公開 台知園區、科三最受關注

新竹縣府去年12月起公開展覽「新竹縣國土功能分區圖草案」，並陸續在各鄉鎮舉辦公聽會，其中台知園區、科三等計畫區域最受關注...

桃園龍德宮遶境楊梅 11、12日管制這幾條路

桃園龍德宮南巡遶境回鑾將於本月11日行經楊梅，預計當日下午3時40分許進入市區內遶境，隨後駐駕楊梅錫福宮，並於12日上午...

三接影響生計 50漁船繞行抗議

桃園市永安漁港百位漁民抗議中油三接工程外推影響生計，昨集結50艘漁船繞行外圍，訴求「我要活下去」，雙方未衝突，也不影響工...

桃園YouBike 4月1日起前1小時免費

桃園市長張善政昨宣布，4月1日起實施「YouBike前60分鐘免費補助」政策，等於民眾可享10公里免費的「幸福里程」，盼...

竹市3.1萬元凍卵補助 5月上路

新竹市衛生局「祝你好孕」凍卵補助試辦計畫確定在今年5月母親節上路，市長高虹安昨指出，會率先體驗凍卵補助政策，只要預算經市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦