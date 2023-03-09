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新竹縣國土功能分區草案公開 台知園區、科三最受關注

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
縣府陸續在各鄉鎮舉辦公聽會，國土計畫是依保育、利用、復育、管理及永續等目標規畫。圖／竹縣府提供
縣府陸續在各鄉鎮舉辦公聽會，國土計畫是依保育、利用、復育、管理及永續等目標規畫。圖／竹縣府提供

新竹縣府去年12月起公開展覽「新竹縣國土功能分區圖草案」，並陸續在各鄉鎮舉辦公聽會，其中台知園區、科三等計畫區域最受關注，縣府指出因國土計畫將涵蓋縣轄17萬餘公頃土地，更可能影響民眾土地使用權益，縣府持續接受民眾陳情，強調每件都會立案處理。

竹縣府說明，因應「國土計畫法」將於2025年4月30日取代區域計畫，縣府從去年12月起公開展覽「新竹縣國土功能分區圖草案」，並以公聽會說明國土計畫土地使用管制制度變革及功能分區圖繪製成果，地政處已彙整陳情意見及回覆內容、公聽會簡報、會議紀錄等，公開在地政處網站「 國土功能分區劃設專區」，供民眾閱覽。

縣府指出，由於這項土地變革將影響縣轄17萬餘公頃、57萬多筆土地，公開展覽後，民眾仍可查閱香關法定書圖及影片，地政處也提供紙本資料給不熟悉網路操作的民眾現場翻閱，了解自己的土地權益。

地政處表示，現行區域計畫制度將分3階段轉軌至國土計畫制度，第1階段由內政部於2018年4月30日公告實施「全國國土計畫」，第2階段由新竹縣府於2021年4月30日公告實施「新竹縣國土計畫」，第3階段預計由新竹縣府於2025年4月30日前公告「新竹縣國土功能分區圖」，屆時區域計畫法不再適用，土地使用將依照國土計畫法的國土功能分區進行管制。

地政處指出，保障既有合法權利是未來國土計畫土地使用管制的基本原則，土地使用、合法建築物、設施不受影響，可以維持原本使用，原區域計畫法編定建築用地未來仍可申請建築，建蔽率及容積率維持使用強度上限規定，降低制度轉換衝擊，農牧用地亦可維持農用或申請從事農業產、製、儲、銷、休閒農業、農村再生、公共設施或公用事業等相關土地使用。

各方及民眾提出的書面陳情意見，縣府將逐案檢核確認後以正式公文函復陳情人，相關內容後續將提送新竹縣國土計畫審議會，並於今年底前完成審議，提送內政部辦理審議。

縣府表示，除了「國土功能分區劃設專區」網站，「新竹縣智慧圖資雲」也持續提供以地段地號查詢功能分區草案之功能，若民眾或公民團體就繪製成果仍有意見，可電洽地政處地用科（03-5518101分機3376、3362）或擬具陳情意見表送縣府地政處，將比照公展期間收受陳情意見立案處理。

新竹縣府公告國土功能分區草案，民眾若有意見可向縣府地政處提出陳情。圖／縣府提供
新竹縣府公告國土功能分區草案，民眾若有意見可向縣府地政處提出陳情。圖／縣府提供

新竹 建築 內政部

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