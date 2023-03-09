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桃園龍德宮遶境楊梅 11、12日管制這幾條路

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園龍德宮南巡遶境回鑾將於本月11、12日行經楊梅，2日部分路段將實施交管，民眾務必配合。圖／楊梅警分局提供
桃園龍德宮南巡遶境回鑾將於本月11、12日行經楊梅，2日部分路段將實施交管，民眾務必配合。圖／楊梅警分局提供

桃園龍德宮南巡遶境回鑾將於本月11日行經楊梅，預計當日下午3時40分許進入市區內遶境，隨後駐駕楊梅錫福宮，並於12日上午6時30分許沿台1線北上往桃園回鑾，2日部分路段將實施交管，民眾務必配合。

遶境隊伍預計11日由苗栗出發沿台1線北上，當日下午3時40分許由進入楊梅區後，沿中山南路直行接中山路、左轉新成路、左轉楊新路、左轉大成路、右轉大華街於下午5時30分駐駕錫福宮；並於12日上午6時30分於楊梅錫福宮起駕後沿大華街、右轉武營街、左轉中山路，沿台一線北上往桃園回鑾。

楊梅警分局表示，為確保遶境活動期間交通秩序順暢與安全，11日下午4至7時，管制中山南路、中山路、校前路、秀才路、新成路、楊新路、大成路、大華街、武營街、金華街。

12日上午6至10時管制路段為大華街、武營街、金華街、中山路、校前路、秀才路、中山北路一段、中山北路二段、永美路。

楊梅警分局呼籲，進入楊梅錫福宮參加活動民眾，盡量搭乘大眾運輸工具，並遵守交通規則；另當日行經上述楊梅管制路段的用路人，避免駕車進入大華街、武營街，並配合員警疏導及管制，以維交通秩序與順暢。

遶境 桃園

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