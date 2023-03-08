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桃園市政府10人獲傑出女性公務員 市長頒獎給假

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府10人獲女性傑出公務員獎，張善政市長頒獎肯定。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市政府10人獲女性傑出公務員獎，張善政市長頒獎肯定。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長張善政今天下午主持市政會議，表揚市政府10位年度傑出女性公務員，並表示傑出女性公務員由各機關推薦，今25位同仁參加選拔，由秘書長詹榮鋒秘書長邀集相關局處及外部專家學者組成專案小組，經過嚴謹的審議過程，最後採無記名方式票選出10位傑出女性公務員。

張善政頒發每人一座客製化公仔獎牌及5000元禮券，並核給公假3日，感謝女性同仁在專業領域的傑出表現。還談到女性同仁除了平時需照顧家庭，也需顧及工作相關業務，確實相當不容易。除了今天獲獎的10位傑出女性公務員，市府各局處也有許多傑出的女性同仁，共同為市政發展而努力，因此他特別選在婦女節表揚，感謝所有女性同仁的貢獻與辛勞。

10位傑出女性公務員包括社會局科長劉彥伶、勞動局科長陳秋媚、都市發展局科長郭蕙萍、觀光旅遊局科長王修怡、人事處科長蘇美嘉、龜山地政事務所主任王蕙蕙、養護工程處主任秘書顏淑芬、刑事警察大隊偵查員林于婷、中壢警分局警員陳羚婕及海岸管理工程處科長王雅慧。

公務員 張善政

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