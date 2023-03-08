桃園簡送德古宅修復開工 閩式三合院古蹟明年底復原

桃園市大溪區126年歷史的簡送德古宅，傳統閩式三合院建築保存完整，古宅建築作工精細極富藝術價值，在簡氏後人支持下，桃園市政府文化局今天下午舉辦簡送德古宅修復工程開工祈福儀式，該局專委魏淑真表示，修復工程總經費3900萬元，預計最快明年底完工。

簡送德古宅位於大溪內柵路二段，興建於1897年，傳統閩式三合院建築至今保存完整，正身七開間、五間見光，正廳凹壽開門、側間開窗，為正身與左單護龍、右雙護龍形式，建築作工精細，紅磚色彩飽滿，磚砌法多變化，極具藝術價值，迄今有126年歷史，桃園市府2014年指定為市定古蹟。

該古宅創始人簡送德早年經商，現今大溪和平路的德記商行也是當年所有，後來他決定大溪內柵路二段現址定居，從大陸招募師傅興建宅邸、命名「永安居」，廳外對聯「永紹宏基克勤克儉繩祖武」「安居陋室惟忠惟孝振家聲」勉勵後代，古宅歷經百多年，屋頂滲漏影響牆體、木構屋桁意開裂及蟲害損害，簡氏後人支持下，市府指定古蹟，去年取得文化部再造歷史現場計畫補助和辦理修復工程。

簡送德後人簡瑞賢表示，2013年宗親開會，擔心古宅損壞，他提議爭取做為古蹟修，獲宗親全票通過，從2014年起請文化局推動古宅修復工程，看到修復圖樣做得與古宅完全一樣，他覺得比民間修復的更好。

該古宅修復工程開工祈福暨施工說明會，由魏淑真與市議員、簡氏後人代表共同開工，古宅修復工程總經費約3900萬元，文化部補助60%、市府配合款35%，剩下0.5成195萬元由簡氏所有人自籌，預計明年底完工，修復工程以「修舊如舊」方式進行，重現建築舊有紋理原貌。