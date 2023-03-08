快訊

明仁會百名旗袍辣妹「身高計費」 站3.5小時行情曝網驚：好廉價

經典賽Live／達到被扣倒門檻 六局上1:11落後巴拿馬

桃園簡送德古宅修復開工 閩式三合院古蹟明年底復原

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
市定古蹟大溪區126年歷史簡送德古宅，傳統閩式三合院建築保存完整具價值。記者曾增勳／攝影
市定古蹟大溪區126年歷史簡送德古宅，傳統閩式三合院建築保存完整具價值。記者曾增勳／攝影

桃園市大溪區126年歷史的簡送德古宅，傳統閩式三合院建築保存完整，古宅建築作工精細極富藝術價值，在簡氏後人支持下，桃園市政府文化局今天下午舉辦簡送德古宅修復工程開工祈福儀式，該局專委魏淑真表示，修復工程總經費3900萬元，預計最快明年底完工。

簡送德古宅位於大溪內柵路二段，興建於1897年，傳統閩式三合院建築至今保存完整，正身七開間、五間見光，正廳凹壽開門、側間開窗，為正身與左單護龍、右雙護龍形式，建築作工精細，紅磚色彩飽滿，磚砌法多變化，極具藝術價值，迄今有126年歷史，桃園市府2014年指定為市定古蹟

該古宅創始人簡送德早年經商，現今大溪和平路的德記商行也是當年所有，後來他決定大溪內柵路二段現址定居，從大陸招募師傅興建宅邸、命名「永安居」，廳外對聯「永紹宏基克勤克儉繩祖武」「安居陋室惟忠惟孝振家聲」勉勵後代，古宅歷經百多年，屋頂滲漏影響牆體、木構屋桁意開裂及蟲害損害，簡氏後人支持下，市府指定古蹟，去年取得文化部再造歷史現場計畫補助和辦理修復工程。

簡送德後人簡瑞賢表示，2013年宗親開會，擔心古宅損壞，他提議爭取做為古蹟修，獲宗親全票通過，從2014年起請文化局推動古宅修復工程，看到修復圖樣做得與古宅完全一樣，他覺得比民間修復的更好。

該古宅修復工程開工祈福暨施工說明會，由魏淑真與市議員、簡氏後人代表共同開工，古宅修復工程總經費約3900萬元，文化部補助60%、市府配合款35%，剩下0.5成195萬元由簡氏所有人自籌，預計明年底完工，修復工程以「修舊如舊」方式進行，重現建築舊有紋理原貌。

魏淑真表示，該古宅修復工程未來要與地方活化關連，與月眉休閒農業區、康莊休閒農業區農場串連共榮，將古宅未來朝民宿方向的觀光旅遊、休閒發展，感受古蹟民宿的生活體驗。

市定古蹟大溪區126年歷史簡送德古宅，傳統閩式三合院建築保存完整，市府開工修復。記者曾增勳／攝影
市定古蹟大溪區126年歷史簡送德古宅，傳統閩式三合院建築保存完整，市府開工修復。記者曾增勳／攝影

建築 古蹟

延伸閱讀

藍營指控鄭文燦蓋毛胚屋 綠營回擊：刻意抹黑負面問政

桃園古蹟簡送德古宅辦理修復 預計113年底完工

桃園工程體檢委員會名單公佈 綠營議員質疑法定權力

桃園永安漁民抗議三接讓漁獲銳減 3/17再開協調會

相關新聞

藍營指控鄭文燦蓋毛胚屋 綠營回擊：刻意抹黑負面問政

今日桃園市議會上午召開市府專案報告會議，藍營市議員凌濤質疑前市長鄭文燦任內所興建的活動中心及美術館為「毛胚屋」，且工程還...

為家奮鬥31年笑擁5孫 八德警分局最後一個工友退休了

桃園市八德警分局四維派出所工友林文秀，進入派出所服務31年，退休前夕適逢婦女節，今獲分局、警友辦事處致贈禮品，她當年獨力...

張善政提新住民新3政策 4月新設多元服務櫃台上路

慶祝國際婦女節，桃園市長張善政今天至中壢區與新住民有約關心新住民婦女生活，張善政提出，今年第二季起，市政府將陸續增設多元...

苗栗鎮安宮辦機車考照 下周一起至苑裡鎮公所報名

公路總局苗栗監理站訂於4月12日（三）在苗栗縣苑裡鎮鎮安宮辦理機車考照，開放80個名額，額滿即截止報名，欲參加本場次機車...

政策髮夾彎！苑裡市場重建案「重新規畫」恐明年底動工

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場重建案，歷經二次流標後，新任鎮長劉育育推翻前任鎮長政策，改以歷史建築為主軸推動重新規畫，消息一出...

桃園工程體檢委員會名單公佈 綠營議員質疑法定權力

桃園市長張善政在上任後，於今年初成立公共工程體檢委員會，清查桃園境內重大工程的缺失，預計3月底將提出總體檢報告，市議員魏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦