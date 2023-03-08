快訊

明仁會百名旗袍辣妹「身高計費」 站3.5小時行情曝網驚：好廉價

經典賽Live／達到被扣倒門檻 六局上1:11落後巴拿馬

蹭白沙屯媽祖熱度反詐騙 「媽祖結緣小神衣」大放送

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
首批100個結緣品媽祖小神衣，深獲現場信眾好評，被爭搶一空。圖／警方提供
首批100個結緣品媽祖小神衣，深獲現場信眾好評，被爭搶一空。圖／警方提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年進香活動，創下有史以來的新紀錄逾11萬人參加，苗栗縣警察局打鐵趁熱，今天下午與拱天宮攜手辦理反詐騙宣導快閃活動，藉由「媽祖婆有交代」的各種反詐撇步，現場贈送「媽祖結緣小神衣」宣導品，深獲好評瞬間秒殺。

為推動「新世代打擊詐欺策略」，提高民眾「識詐」知能，今天下午3點左右，苗栗縣警察局莊勝雄率通霄分局長陳至瑋，與拱天宮主委洪文華及管理委員會，在拱天宮廟前實施反詐騙宣導。

苗栗縣警察局表示，為了吸引信眾及遊客現場聆聽，首次與白沙屯拱天宮管理委員合作，進行反詐騙活動，並發放限量結緣品「媽祖小神衣」，這是經過拱天宮官方「過爐」加持，好運加倍！首批100個結緣品媽祖小神衣，深獲現場信眾好評，被爭搶一空。

莊勝雄表示，詐欺手法層出不窮，最近常見詐欺手法有投資型詐騙、網路拍賣詐騙、解除分期付款詐騙、假愛情交友詐騙、假冒親友詐騙等等，因詐騙犯罪已嚴重侵害民眾財產安全，呼籲切勿輕信陌生訊息，有疑慮務必撥打110及165反詐騙專線諮詢，以避免遭受侵害。

今天下午3點左右，苗栗縣警察局莊勝雄率通霄分局長陳至瑋，在與拱天宮廟前舉辦反詐騙宣導快閃活動。圖／警方提供
今天下午3點左右，苗栗縣警察局莊勝雄率通霄分局長陳至瑋，在與拱天宮廟前舉辦反詐騙宣導快閃活動。圖／警方提供

詐騙 媽祖 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗原遠雄醫療園區燒30個小時 鍾東錦：查人為縱火的可能

白沙屯拱天宮今夜開爐 人潮湧入警方祭交通管制措施

第二屆我愛白沙屯媽祖歌唱大賽今起報名 冠軍2萬元

病情惡化恐隨時往生！詹雅雯烈日祈求白沙屯媽祖

相關新聞

藍營指控鄭文燦蓋毛胚屋 綠營回擊：刻意抹黑負面問政

今日桃園市議會上午召開市府專案報告會議，藍營市議員凌濤質疑前市長鄭文燦任內所興建的活動中心及美術館為「毛胚屋」，且工程還...

為家奮鬥31年笑擁5孫 八德警分局最後一個工友退休了

桃園市八德警分局四維派出所工友林文秀，進入派出所服務31年，退休前夕適逢婦女節，今獲分局、警友辦事處致贈禮品，她當年獨力...

張善政提新住民新3政策 4月新設多元服務櫃台上路

慶祝國際婦女節，桃園市長張善政今天至中壢區與新住民有約關心新住民婦女生活，張善政提出，今年第二季起，市政府將陸續增設多元...

苗栗鎮安宮辦機車考照 下周一起至苑裡鎮公所報名

公路總局苗栗監理站訂於4月12日（三）在苗栗縣苑裡鎮鎮安宮辦理機車考照，開放80個名額，額滿即截止報名，欲參加本場次機車...

政策髮夾彎！苑裡市場重建案「重新規畫」恐明年底動工

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場重建案，歷經二次流標後，新任鎮長劉育育推翻前任鎮長政策，改以歷史建築為主軸推動重新規畫，消息一出...

桃園工程體檢委員會名單公佈 綠營議員質疑法定權力

桃園市長張善政在上任後，於今年初成立公共工程體檢委員會，清查桃園境內重大工程的缺失，預計3月底將提出總體檢報告，市議員魏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦