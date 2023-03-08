蹭白沙屯媽祖熱度反詐騙 「媽祖結緣小神衣」大放送

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年進香活動，創下有史以來的新紀錄逾11萬人參加，苗栗縣警察局打鐵趁熱，今天下午與拱天宮攜手辦理反詐騙宣導快閃活動，藉由「媽祖婆有交代」的各種反詐撇步，現場贈送「媽祖結緣小神衣」宣導品，深獲好評瞬間秒殺。

為推動「新世代打擊詐欺策略」，提高民眾「識詐」知能，今天下午3點左右，苗栗縣警察局莊勝雄率通霄分局長陳至瑋，與拱天宮主委洪文華及管理委員會，在拱天宮廟前實施反詐騙宣導。

苗栗縣警察局表示，為了吸引信眾及遊客現場聆聽，首次與白沙屯拱天宮管理委員合作，進行反詐騙活動，並發放限量結緣品「媽祖小神衣」，這是經過拱天宮官方「過爐」加持，好運加倍！首批100個結緣品媽祖小神衣，深獲現場信眾好評，被爭搶一空。