蹭白沙屯媽祖熱度反詐騙 「媽祖結緣小神衣」大放送
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年進香活動，創下有史以來的新紀錄逾11萬人參加，苗栗縣警察局打鐵趁熱，今天下午與拱天宮攜手辦理反詐騙宣導快閃活動，藉由「媽祖婆有交代」的各種反詐撇步，現場贈送「媽祖結緣小神衣」宣導品，深獲好評瞬間秒殺。
為推動「新世代打擊詐欺策略」，提高民眾「識詐」知能，今天下午3點左右，苗栗縣警察局莊勝雄率通霄分局長陳至瑋，與拱天宮主委洪文華及管理委員會，在拱天宮廟前實施反詐騙宣導。
苗栗縣警察局表示，為了吸引信眾及遊客現場聆聽，首次與白沙屯拱天宮管理委員合作，進行反詐騙活動，並發放限量結緣品「媽祖小神衣」，這是經過拱天宮官方「過爐」加持，好運加倍！首批100個結緣品媽祖小神衣，深獲現場信眾好評，被爭搶一空。
莊勝雄表示，詐欺手法層出不窮，最近常見詐欺手法有投資型詐騙、網路拍賣詐騙、解除分期付款詐騙、假愛情交友詐騙、假冒親友詐騙等等，因詐騙犯罪已嚴重侵害民眾財產安全，呼籲切勿輕信陌生訊息，有疑慮務必撥打110及165反詐騙專線諮詢，以避免遭受侵害。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言