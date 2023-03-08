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杜文中提出新竹蓋磁浮懸吊捷運構想 林思銘看法不同

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
杜文中宣布參選立委，提出新竹應要興建磁浮懸吊捷運，來解決交通問題。記者巫鴻瑋／翻攝
杜文中宣布參選立委，提出新竹應要興建磁浮懸吊捷運，來解決交通問題。記者巫鴻瑋／翻攝

前竹縣議員杜文中日前宣布參選明年竹縣立委選舉，可能直接對上現任立委林思銘競爭國民黨內初選，杜文中提出要解決新竹的塞車問題，最迫切的就是需要興建「磁浮懸吊捷運」，林思銘則認為新竹輕軌已進入評估階段，更可滿足新竹地區大眾運輸需求，雙方都盼在政見上獲得支持者認可。

杜文中表示，新竹縣的交通問題已經從多個面向困擾民眾，除了地方公車班次停駛造成民怨，還有新竹缺乏大眾運輸系統，杜認為新竹要解決交通問題，不在於開闢道路或交通號誌控制，而是要盡快興建捷運。

杜文中提出，中央及地方應該借鑑日本、德國等相關磁浮式懸吊交通運輸系統，讓新竹未來能發展「磁浮懸吊捷運」，優點是可以直接在現有道路上直接高架興建路線，不用再額外花費昂貴的土地徵收費用，且整體執行起來較容易且方便。

不過對此林思銘有不同見解，他指出「大新竹輕軌捷運計畫」規畫已久，且已多次在立院質詢過交通部、鐵道局，而新竹市府及新竹縣府也已分別在2021年及2022年提出可行性評估，新竹縣藍線規畫可行性評估預計明年就能完成，輕軌是較成熟且國內有興建經驗的大眾運輸系統。

林思銘認為，以目前新竹輕軌路網規畫來看，完工後可往來新竹市舊城區、新竹科學園區、高鐵新竹站及竹北巿中心，方便性及服務範圍更廣，可提供民眾上班、上學、購物及往來的便利性。

林思銘建議除了大眾運輸，頭前溪替代橋梁的興建絕對必要，未來若規畫中竹北縣政九路通往新竹市公道五路愛買附近的橋梁完成，就可紓解經國大橋、頭前溪大橋及興隆橋的車流量，且竹北第2交流道及楊頭高架銜接台68號快速道路他也會持續推動，以解決新竹的交通問題。

新竹 輕軌 捷運

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