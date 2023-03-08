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藍營指控鄭文燦蓋毛胚屋 綠營回擊：刻意抹黑負面問政

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
藍營市議員凌濤質疑前市長鄭文燦任內所興建的建設為「毛胚屋」民進黨團則回應，凌濤是刻意抹黑，選後還在用政治語言，並不會讓建設更好。 圖／本報資料照
藍營市議員凌濤質疑前市長鄭文燦任內所興建的建設為「毛胚屋」民進黨團則回應，凌濤是刻意抹黑，選後還在用政治語言，並不會讓建設更好。 圖／本報資料照

今日桃園市議會上午召開市府專案報告會議，藍營市議員凌濤質疑前市長鄭文燦任內所興建的活動中心及美術館為「毛胚屋」，且工程還要追加預算。民進黨團則回應，凌濤的指控是刻意抹黑，選後還再用政治語言，並不會讓建設更好。

民進黨團表示，凌濤的指控是刻意抹黑前市府團隊和基層公務員的努力，疫情影響本就會造成缺工及物價上漲，減項也不會影響公共建設的進度，也並非開放毛胚屋讓市民使用，凌濤刻意的扭曲是對工程調整的無知，是政治口水。

民進黨團指出，前市府在疫情期間將部分工程採取減項，希望能完成每一項公共建設，絕不會讓市民使用毛胚屋。凌濤不理解減項工程，是為了工程能夠更順利發包如期興建的方式，選後還在靠抹黑，影響市民享受公共工程。

民進黨團質疑，市府在籌編今年度預算時，已編列足夠預算並經議會通過當初黨團也曾提出年度預算退還讓新市府調整。請問凌議員應先問黨內同事為預算會通過，不要打臉同黨議員，又想抹黑前市府，負面的問政並非市民所樂見。

凌濤 民進黨 議員

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