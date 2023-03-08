為家奮鬥31年笑擁5孫 八德分局最後一個工友退休了

桃園市八德警分局四維派出所工友林文秀，進入派出所服務31年，退休前夕適逢婦女節，今獲分局、警友辦事處致贈禮品，她當年獨力扛下一家四口生計，熬到現在子孫滿堂，非常感念歷任所長及同事的照顧。

林文秀今年66歲，丈夫是年長20多歲的退伍軍人，1992年因丈夫退伍又無退休金可領，當年35歲、從事家管多年的她，為了兩個還在國小的小孩，決定扛起家計，透過就業輔導進入四維派出所擔任工友。

林文秀過去除家務外，只做過家庭代工、幫鄰居帶小孩，但她工作認真、用心，早上打掃環境、整理文件、跑分局送公文，有時還要到分局支援，加上她為人客氣，員警們都親切的稱呼她一聲「秀姐」。

林文秀對記者說，自己每天早上8點上班、下午5點下班，不知不覺31年過去，月薪也隨物價從1字頭漲到3字頭，現在2個小孩各自成家立業，自己陸續喜獲5個孫子，「對自己的人生很滿意」。

林文秀還補充，最近投資、感情詐騙層出不窮，但因為在派出所工作，類似的案件看多了，「都騙不到我」，她同時也是親友的防詐小尖兵。

八德分局長林樹國、副分局長梁仲銘今特別至各處室、轄區派出所致贈女性同仁及志工們面膜，另警友辦事處劉元順主任及警友也加贈各女性同仁蛋糕，祝賀女性同仁「38婦女節」快樂，也特別感謝及肯定女性同仁堅守崗位、克盡職責的好表現。