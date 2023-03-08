竹縣警結合鄉鎮市公所打詐 要民眾勿貪小失大

新竹縣警察局為防制詐騙，持續結合縣府各局處及13鄉鎮市公所，以多元管道宣導反詐騙，尤其避免踏入假投資高報酬的陷阱，將配合穿梭在大街小巷的垃圾車，提醒民眾詐騙話術。

近期新竹縣民眾可能會發現，明明眼前最熟悉的垃圾車卻響起縣長楊文科醇厚的嗓音，一遍又一遍提醒著民眾「穩賺不賠、保證獲利」絕對是詐騙話術，一聽二掛三查證就是拒絕被騙的最佳守則。

原來是警方為了從源頭防制詐騙案發生，如何提升民眾的防詐知能就顯得非常重要，警察局持續結合縣府各局處及13鄉鎮市公所，透過多種管道、多種方式，加大反詐騙宣傳力度，讓更多民眾了解詐騙犯罪的危害性，呼籲民眾共同參與，積極向身邊的人推廣反詐騙知識，避免上當受騙。

楊文科為了讓民眾瞭解如何防範詐騙，除了成立「打詐竹縣隊」，更親聲錄製國、客語防詐宣導音檔，透過每天穿梭在大街小巷的垃圾車，及客家諺語「省了一尺布、了忒一條褲」，提醒民眾面對陌生訊息要謹慎查證，千萬不要因為一時的貪念而造成更大的損失。