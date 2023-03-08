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苗栗縣首件自辦都更 竹南37戶新社區估年底完工

中央社／ 苗栗縣8日電

苗栗縣首件自辦都市更新案位於竹南鎮慈裕宮附近，原老舊建物將活化再生為37戶透天及公寓式新社區，預計年底完工，縣府今天啟動輔導團計畫，加速推動都市更新政策。

苗栗縣政府工商發展處向中央爭取補助成立「苗栗縣自主更新輔導團」，協助民眾申請爭取都更補助經費以及培訓自主更新人才，今天在縣府舉行交流座談暨記者會。

工商發展處長詹彩蘋指出，縣內第1件自辦都市更新案在竹南鎮慈裕段，業者林明松有辦理農村重劃經驗，有感於家鄉竹南鎮慈裕宮周圍都市計畫住宅區土地，屬早期農村聚落，繼承產權複雜，且年久失修，自100年起，奔走整合地主發動都市更新重建。

詹彩蘋表示，此案總面積約4200平方公尺，102年9月由縣府公告為都市更新單元，107年3月核定都市更新計畫及權利變換計畫並公告實施，藉由權利變換機制將既有閒置已久土地，活化再生為21戶透天住宅及16戶公寓之新社區，並開闢一條8公尺寬計畫道路，109年底開工動土，預計今年底完工。

工商發展處表示，推動都市更新並不容易，縣府委託專業規劃公司成立自主更新輔導團，將陸續於苗栗市、頭份市及竹南鎮等鄉鎮市開設共計42小時的更新人才培訓課，課程內容包含自主更新補助、申請流程、案例介紹等，歡迎民眾參加。

都市更新 苗栗縣 公寓

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