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苗縣受保護百年黑松突見大片焦黃 疑掃墓用火釀禍

中央社／ 苗栗縣8日電

苗栗縣通霄鎮百年黑松是縣府列管受保護樹木，近日樹頂突呈大片焦黃，經調查極可能因民眾掃墓用火不慎引燃林木，高溫濃煙波及所致，農業處指出，整體樹形、生長均受影響。

苗栗縣政府農業處指出，位在通霄北勢窩段編號38號的黑松，是苗栗縣極具特色的受保護樹木，優雅的樹形讓許多人讚嘆不已，也是縣內重要的文化資產；日前卻接獲民眾提供一張黑松樹冠焦黃的照片，令人惋惜。

農業處自然生態保育科長張葦告訴中央社記者，這株老黑松樹齡估計已有百年以上，2016年提報為苗栗縣受保護樹木，是縣內目前101株受保護樹木中唯一的「黑松」，因樹形姿態相當優美，還曾吸引外縣市民眾慕名專程包遊覽車前往一睹風采。

過去老樹枝條延伸至苗31鄉道上，影響交通安全，縣府工務處也特別調整車道，將車道邊線外移、配合修剪樹形，讓路給老樹，同時兼顧用路人安全。

對於老黑松樹冠突然出現大片焦黃，農業處指出，經調查發現近日是掃墓祭祖時節，極有可能是民眾未撲滅金紙餘燼就離去，剛好碰上東北季風，火舌竄飛燃燒到墓地周邊林木，高溫濃煙波及黑松樹冠造成樹頂焦黃。

農業處表示，百年黑松遭濃煙毀損枝葉，雖未導致整株不治，但整體樹形改變，生長也必受影響，將持續觀察，並請專家檢視、評估後續救治方式。

縣府表示，民眾常於整理墓園時，將周邊雜草以焚燒方式處理，但近期發生多起公墓區火警事件，讓警消人員疲於奔命，也嚴重影響周遭空氣品質及居民人身安全，如今老樹也受害，呼籲掃墓祭祖時，切勿焚燒雜草，如需焚燒祭祖紙錢，也務必注意火勢切勿過大，以免引燃周遭樹枝雜草，進而導致山林大火。

護樹 苗栗縣 高溫

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