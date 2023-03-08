張善政提新住民新3政策 4月新設多元服務櫃台上路

慶祝國際婦女節，桃園市長張善政今天至中壢區與新住民有約關心新住民婦女生活，張善政提出，今年第二季起，市政府將陸續增設多元服務櫃台、新住民輔導員機制、桃園新住民專刊等服務，落實各項新住民友善政策，讓新住民安心生活，桃園成為一輩子的家。

張善政與桃園市越配權益促進會創會理事長馮玉英、市議員張碩芳及新住民多人，一起現學、現做及現吃越南春捲，向新住民婦女關心，張表示，桃園市有新住民6.5萬人，女性占90%，越南新住民人數是第二大，成立新住民聯合服務中心、家庭服務中心，在13區超過20個關懷據點，中壢成立新住民培育中心及市府服務櫃台輔導新住民適應台灣生活政策推動落實，希望新住民在桃園安心生活、發揮專長，讓桃園成為新住民一輩子的家。

桃園市新住民聯合服務中心執行長陳信守補充表示，市府推動新住民安心居桃政策，加強新住民照顧服務，4月起在市府新設多元服務櫃台，安排印尼、越南籍通譯人員駐點，提供到市府辦理各項業務的新住民更友善的服務。