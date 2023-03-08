快訊

藍營總統人選預計「這時」產生？ 黃健庭：朱立倫表明他不納入民調

逆轉勝！曾志偉控邱瓈寬已故恩師欠5700萬 一關鍵判遺產繼承人償還

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張善政提新住民新3政策 4月新設多元服務櫃台上路

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（左三）與新住民現學現做越南春捲，向新住民婦女賀節關心。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左三）與新住民現學現做越南春捲，向新住民婦女賀節關心。記者曾增勳／攝影

慶祝國際婦女節，桃園市長張善政今天至中壢區與新住民有約關心新住民婦女生活，張善政提出，今年第二季起，市政府將陸續增設多元服務櫃台、新住民輔導員機制、桃園新住民專刊等服務，落實各項新住民友善政策，讓新住民安心生活，桃園成為一輩子的家。

張善政與桃園市越配權益促進會創會理事長馮玉英、市議員張碩芳及新住民多人，一起現學、現做及現吃越南春捲，向新住民婦女關心，張表示，桃園市有新住民6.5萬人，女性占90%，越南新住民人數是第二大，成立新住民聯合服務中心、家庭服務中心，在13區超過20個關懷據點，中壢成立新住民培育中心及市府服務櫃台輔導新住民適應台灣生活政策推動落實，希望新住民在桃園安心生活、發揮專長，讓桃園成為新住民一輩子的家。

桃園市新住民聯合服務中心執行長陳信守補充表示，市府推動新住民安心居桃政策，加強新住民照顧服務，4月起在市府新設多元服務櫃台，安排印尼、越南籍通譯人員駐點，提供到市府辦理各項業務的新住民更友善的服務。

市府亦將在6月新增設新住民輔導員機制，辦理新住民生活適應輔導班，協助新住民盡早適應在地生活。桃園新住民專刊預計11月發行創刊號，以多國語言呈現，提供新住民表達意見與推廣文化管道，增進多元文化交流及傳承。

桃園市長張善政（左二）提出今年第二季起，市政府將增設多元服務櫃台等新住民服務政策。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左二）提出今年第二季起，市政府將增設多元服務櫃台等新住民服務政策。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）提出新住民政策，向新住民婦女合影賀節關心。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）提出新住民政策，向新住民婦女合影賀節關心。記者曾增勳／攝影

新住民 越南

延伸閱讀

現學現做越南春捲談政策 張善政：桃園是新住民新的家

民間捐衛生棉解決月經貧窮 張善政：望免除女同學焦慮

桃肺癌篩檢累計上千人申請 張善政籲民眾及早登記

國民黨南投敗選找戰犯風暴 張善政覺沒必要：選輸就檢討

相關新聞

張善政提新住民新3政策 4月新設多元服務櫃台上路

慶祝國際婦女節，桃園市長張善政今天至中壢區與新住民有約關心新住民婦女生活，張善政提出，今年第二季起，市政府將陸續增設多元...

苗栗鎮安宮辦機車考照 下周一起至苑裡鎮公所報名

公路總局苗栗監理站訂於4月12日（三）在苗栗縣苑裡鎮鎮安宮辦理機車考照，開放80個名額，額滿即截止報名，欲參加本場次機車...

政策髮夾彎！苑裡市場重建案「重新規畫」恐明年底動工

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場重建案，歷經二次流標後，新任鎮長劉育育推翻前任鎮長政策，改以歷史建築為主軸推動重新規畫，消息一出...

桃園工程體檢委員會名單公佈 綠營議員質疑法定權力

桃園市長張善政在上任後，於今年初成立公共工程體檢委員會，清查桃園境內重大工程的缺失，預計3月底將提出總體檢報告，市議員魏...

竹市凍卵補助確定5月上路 高虹安將率先體驗

新竹市衛生局「祝你好孕」凍卵補助試辦計畫確定在今年5月母親節上路，市長高虹安今指出，她會率先體驗這項凍卵補助政策，只要預...

鄭文燦只蓋毛胚屋？桃議員轟前市府減項發包新市府善後

桃園市議會今天安排市府多項專安報告，市議員凌濤質詢美術館工程時，指出前市府好大喜功，部分工程減項發包，完工後再重新編列原...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦