政策髮夾彎！苑裡市場重建案「重新規畫」恐明年底動工

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場重建案，歷經二次流標後，新任鎮長劉育育推翻前任鎮長政策，改以歷史建築為主軸推動重新規畫，消息一出，引發地方議論，有鎮民質疑「歷史可以促進經濟？」對此，縣府文化光觀局雖樂觀其成，同時表示期程變數多，預估最快明年底才能動工。

苑裡鎮公有零售市場於2018年9月份清晨發生大火，700平方公尺、攤位付之一炬，也燒出具有歷史的殘垣斷壁，之後部分建物登錄為歷史建築，加上清運工程拖延，重建工程牛步；前任鎮長劉秋東爭取經費規畫重建，期程已邁入上網公開招標，但兩度流標，直到現任鎮長劉育育上任再添變數。

劉育育競選時以批判劉秋東對苑裡公有零售場進度空白、延宕，深獲鎮民認同，最後贏得勝選，因此她上任後，如何推動加速市場重建，也成關注議題。

苑裡鎮公所秘書李易昆指出，現階段是針對之前標案中未側重的歷史建築部分多做考量，以登錄歷史建築部分做為重建主軸，讓原有的設計與歷史建築融合，帶動整體市場發展；並強調，原已爭取的上級補助經費，可以辦理保留，至於未來如何融合，將尋找專業設計師規畫。

對此，縣府文化光觀局文化資產科長郭靜芳表示，「樂觀其成！」被登錄為歷史建築部分是珍貴資產，日前已與苑裡鎮雙方討論並獲共識，朝向具有歷史建築特色的市場重新規畫，讓新舊建築相互融合。

她表示，待公所新規畫案完成後，再向中央爭取約2億元經費，不過中間變數很多，若一切順利，最快明年中可發包，明年底前動工。