桃園工程體檢委員會名單公佈 綠營議員質疑法定權力

桃園市長張善政在上任後，於今年初成立公共工程體檢委員會，清查桃園境內重大工程的缺失，預計3月底將提出總體檢報告，市議員魏筠、王珮毓昨日在議會要求市府，應公布所有委員的名單，讓社會大眾檢驗，也質疑其法定權力。研考會也在今日公布委員會的名單。

魏筠表示，昨日在議會專案報告時有提出質詢，針對該委員會的組成及業務功能提出質疑，並認為研考處主委吳肇銘一再迴避，並沒有回答相關問題，並質疑提出的報告是否有公信力，

魏筠也質疑體檢小組的法源，認為法務局的答詢內容，「體檢小組是根據桃園市政府組織自治條例第10條第2項設立」，不僅無法了解體檢報告的拘束力，也無政府採購法賦予的權力。

新聞處長羅楚東則回應，桃園幾項重大公共建設發生工程問題是不爭的事實，民眾也相當期待新市府團隊徹底調查相關原因，市府一定就事論事，找出缺失，改善問題，努力讓桃園公共工程品質回到正軌。

羅楚東強調，體檢會設置符合地方自治條例，邀請的專家學者皆來自工程、水利、結構等領域，目前正優先擇定平鎮文化公園地下停車場、楊梅區公所行政大樓暨停車場與竹圍漁港遊艇碼頭等三案，全面檢視工程缺失，最快三月底公布調查報告。

研考會今日公布公共工程體檢會的相關資料，委員名單如下：總顧問李鴻源（臺灣大學土木系教授）、陳永祥（ 臺灣大學土木系教授）、李建中（ 中央大學土木系教授）、陳世晃（中央大學土木系教授）、葛宇甯 （臺灣大學土木系教授）、洪啟德（臺灣省土木技師公會理事長）、張荻薇（結構技師公會前理事長）、郭蔡文（交通部常務次長(退休)、桃機公司前董事長）、李順敏（ 臺大土木文教基金會前董事長）、張憲章 （臺大及臺科大電研所兼任教授）、陳賜賢（水利技師公會全國聯合會理事長）、韋多芳（建築師公會理事長、建築師）、 薛家瑜（達欣工程總經理(退休)）、鄧文廣（公路總局總工程司(退休)）、許泰文（臺灣海洋大學校長）、郭世榮（臺灣海洋大學工學院院長）