竹市凍卵補助確定5月上路 高虹安將率先體驗

新竹市衛生局「祝你好孕」凍卵補助試辦計畫確定在今年5月母親節上路，市長高虹安今指出，她會率先體驗這項凍卵補助政策，只要預算經市議會通過，女性民眾未來每人一生最高可獲得3萬1000元補助，不但是全國最高，也是全台第一個執行推動的縣市。

高虹安表示，她今年39歲，是凍卵年齡的末段班，她會率先體驗凍卵補助，會先做抽血檢測，再評估是否凍卵，這個政策也希望提供適孕齡女性多個人生規畫的選擇。

市府衛生局指出，竹市「祝你好孕」凍卵補助是全國第一個，也是補助額度最高的，提供女性民眾在工作或生涯規畫與生育無法兩全下，可以選擇凍卵，保留最佳生育能力。

衛生局說，據資料統計，竹市婦女生第一胎的年齡約31.5歲，僅低於台北市與新北市，較其它縣市晚，這項凍卵補助政策未來市府每年將提供2000名25至40歲女性做AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）抽血先期檢測、抽血檢測每人補助1000元。

另外，也會提供每年1000名婦女每人一生一次最高2萬元凍卵補助，及每年2000元凍卵保存管理費、最多5年，每名女性民眾最多可獲最高3萬1000元補助，是全國最高。

衛生局長陳厚全說，今年共編2560萬元追加預算經費，只要經市議會通過，就可動支第二預備金來支應這項政策，希望提供女性朋友多一個人生圓滿的選擇。目前竹市有4間經衛福部通過的人工生殖機構，包括市立馬偕兒童醫院、送子鳥生殖中心、林正凱好孕診所和江婦產科診所，所有卵子會保存在196度C液態氮桶內，希望讓女性民眾生育能力獲最佳狀態。