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桃園永安漁民抗議三接讓漁獲銳減 3/17再開協調會

中央社／ 桃園8日電

桃園市永安漁港討海人協會今天召開記者會，抗議中油第三天然氣接收站工程讓漁獲量銳減、影響漁民生計，前兩次的協調會也無法達成共識。中油人員回應，會和公司討論漁民訴求。

桃園市永安漁港討海人協會今天發起「抗議中油三接漠視漁民權益記者會暨漁船出海巡護行動」，共有約50艘漁船航行至中油三接工程外圍繞行，並拉開「我要活下去」的布條表達心聲。

漁民認為，三接工程的噪音把魚嚇跑，生態、水流的改變也讓整體的漁獲量銳減，例如桃園海域過去有的魚貨種類「黃魚」，為漁民帶來高經濟收入，但中油三接開發後，黃魚就好像絕種一樣，也連帶影響漁工數量的減少，大幅影響漁民生計。

漁民指出，現在漁船要出海作業就須繞道，影響時間和油料，而且越靠外海水流越急、風浪又大；今年的漁獲量大大減產，不知該怎麼活下去，補償金也遠低於魚貨收入，是逼不得已才起來抗爭。

協會指出，永安漁民與中油公司分別在2月9日、2月24日開了2次協調會，但都無法達成共識，漁民認為中油把問題都推給包商、漠視漁民權益，協調會出席的人員也層級不夠，無助於解決問題。

桃園市政府農業局表示，6日已邀集協會人員到市府表達意見，也會反映給中油及相關單位；中油人員則說，會和公司討論漁民訴求，預計17日會再次召開協調會。

漁民 中油 桃園

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