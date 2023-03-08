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鄭文燦只蓋毛胚屋？桃議員轟前市府減項發包新市府善後

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
藍綠雙方因為對前市府公共工程減項再增加預算的看法不同，引發爭論，會議主席副議長李曉鐘裁示休息，在會場協調緩和氣氛。記者鄭國樑／攝影
藍綠雙方因為對前市府公共工程減項再增加預算的看法不同，引發爭論，會議主席副議長李曉鐘裁示休息，在會場協調緩和氣氛。記者鄭國樑／攝影

桃園市議會今天安排市府多項專安報告，市議員凌濤質詢美術館工程時，指出前市府好大喜功，部分工程減項發包，完工後再重新編列原先減項的工程預算，發包金額超過原預算，這種「毛胚屋」的手法，光美術館整體工程完工後，經費就要從37億元增加到47億元，差了26％。

凌濤指出，依據市政府提供的資料，初步清查2018年至2022就有13項「毛胚屋」的工程，要再追加的費用高達28.09億元，桃園實質負債已經1345.43億元（如果只按公債法計負債300億元） ，加上這13件工程所額外追加的費用28.09億元，當中不乏學校工程，有的學校因此校舍蓋好，卻沒有空調。

凌濤說，這些因為減項發包後面再辦追加的工程和編預算，有些都要由新的市府團隊接手，而且常因為減項工程沒完成前，沒辦取拿到使用執照，還有像去年才發包的亞洲．矽谷的創新研發中心大樓，原始發包的項目根本沒有空調，以後一樣要由新市府團隊善後，所以他稱為「毛胚屋」，前市府當初只顧著發包做成績，卻不對議會清楚說明，讓外界以為前市府已經把事情都做好，事實上卻留下一堆工作給新市府團隊善後。

工務局在會後說明，工程會減項發包的主因通常就是疫情期間物料、工資上漲招標不順利，最後用減項的手段吸引投標，以後再把減項的項目另外辦理標案，市政有延續性，新的市政府團隊會讓整個工程順利完成。

凌濤的說法引來民進黨籍議員王珮毓、魏筠、林志強反駁，王珮毓指1950年到現在民進黨只有呂秀蓮、鄭文燦綠營12年執政，國民黨執政61年沒總圖書館、沒美術館，疫情期間缺工缺料、物價上漲，減項才能早發包。魏筠，指出政府有採購法、市府也有公程體檢小組可以調查，不要用聳動的標題帶風向，吃米不知米價；林志強表示工程調整是常態，鄭文燦興建場館市民有福氣，卻被政治化。

質詢過程中國民黨籍議員黃敬平提程序問題，準備要求主席副議長李曉鐘裁定按議會排定的時間表先休息，王珮毓一句「不行」引發發言語衝突，李曉鐘眼看雙方僵持不下，終於是直接宣布休息，藍綠、無黨籍議員都出面緩頰。

凌濤稍後再發言，市立美術總館全案原始工程經費37.5599億元，經過物調最後增加26.8%，為何美術館工程案的預算膨脹、變化這麼多，從37億元變到47億元差了26.8%，就算加入近來原物料上漲追加的預算也不會到這麼多，請問錢是用在哪裡去了？是之前錯估、漏估，還是現在高估，工務局證實確實要增加這些預算。

凌濤 美術館 團隊

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