現學現做越南春捲談政策 張善政：桃園是新住民新的家
慶祝今天國際婦女節，桃園市長張善政今天上午與新住民有約，前往中壢區越南籍新住民開設的越南小吃店，與老闆娘馮玉英學做南春捲，現學現做、現吃，展現包生春捲身手，與新住民婦女合影賀節，張善政說，桃園有推動成立新住民聯合服務中心等一聯串政策，讓新住民感受桃園是新的家。
3月8日是國際婦女節， 張善政前往中壢這家越南美食店關心新住民婦女，他現場學習、馬上學會製作生春捲技巧，現場品嘗手作越南生春捲，沾上該店自製調配醬料，張善政一口吃完生春捲，稱讚醬料「是生春捲的靈魂」，隨後「張老師」上身指導多位新住民包生春捲，氣氛歡樂。
馮玉英也是桃園市越配權益促進會創會理事長，她從南婦來台灣30年，育有子女兩人，20年前成立這家越南美食，吸引越南新住民、移工品嚐家鄉味，她表示，剛開店時困難，主要是找越南食材很難，之後開放越南食材店來台就很方便，她很喜歡台灣，做很多事都方便，辦文件也有人協助，尤其桃園有新住民聯合服務中心人員、志工會幫忙新住民姐妹提供法律、家庭婆媳諮詢，
張善政表示，桃園有6.5 萬新住民，絕大部分是女性，越南新住民人數是桃園新住民第二位，他趁婦女節來關心新住民，感受越南美食，桃園對新住民有很多政策，成立新住民聯合服務中心、家庭服務中心，在13區超過20個關懷據點，中壢成立新住民培育中心，市府服務台可輔導新住民適應台灣生活，一聯串政策陸續都在推動和落實，讓新住民發揮所長，讓新住民覺得桃園是一輩子新的家。
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