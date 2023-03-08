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苗栗首件都更案10年練一劍 老舊社區醜小鴨變天鵝
苗栗縣竹南鎮慈裕宮附近守法街兩旁老舊社區，民間自提都市計畫更新，2013年核准，預計今年底完成37戶透天、公寓住家，及1條8公尺道路，環境品質大躍進，縣府希望帶動發揮火車頭效應。
苗栗縣約40%建築、10萬6000棟屋齡逾30年，縣長鍾東錦將都更列為重要縣政推動，爭取中央經費補助成立自主更新輔導團，提供協助民眾爭取補助經費，及培訓人才，只要15人連署提報辦理講座，鍾東錦今天啟動輔導團，期待開花結果，更多縣民住進新房子。
全縣唯一的都更案在竹南鎮慈裕段45筆土地、1269坪，業者林明松分享指出，都更前建築物老舊，部分閒置部分傾倒，部分都市計畫道路未開闢，出入通道僅2至3公尺寬，尤其土地產權複雜更是棘手。
林明松說，都更案從2012年啟動前置作業拜訪地主等，並協調取得同意，2013年核准，開闢一條8公尺寬都計道路，興建21戶透天、16戶地上5層樓公寓住宅，預計今年底完工，創造優質生活環境與提升市容景觀。
縣府指出，縣府另評估都市老化衰退地區，畫定7處都更地區，其中頭份市中華市場、苗栗市南苗市場周邊，都有建築老舊、動線不良，及環境不佳等問題，兩市場公有土地占一半以上，後續將由縣府或公所優先推動都更。
此外，縣府歡迎都市計畫範圍內屋齡20年以上的建築物，有都市更新意願或需求的民眾，已成立管理委員會大樓或7人以上所有權人的社區，洽詢自主更新輔導團04-23762062，或工商發展處都市計畫科037-559906。
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