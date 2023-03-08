三接工程影響漁民生計 今靠工區高喊「我要活下去」

中油第三天然氣接收站已動工，不過永安漁港漁民認為三接外推工程讓魚場縮小、海流也改變，漁獲量銳減3分之一影響生計，雖2月開過2次協調會，卻仍無法達成共識，今50艘船約100人拉開「我要活下去」抗議布條，航行至三接工程外圍繞行，漁民也嗆聲，若再不處理之後的舉動只會愈來愈激進。

中壢區漁會約50艘漁船今上午陸續出航，並在海上高喊「我們要活下去」，漁船將船隻航行至中油三接工程外圍，不過雙方未發生衝突，也未影響到中油作業；永安漁港漁民自救會長楊門圈表示，去年下半年至今年都抓不太到魚，生態、水流的改變讓整體的漁獲量幾乎消逝，也因捕不到魚，僱用的漁工人數也逐漸減少，過去補助的6年12萬元補償金遠低於捕的魚貨，要他們怎能不起來抗爭。

桃園市永安漁港討海人協會總幹事李鴻炎表示，三接外推標案未與漁民溝通就投標，中油始終未照合約明文規定做到敦親睦鄰，2次的協調會也都跟大家說承包廠商會跟大家協調，卻都沒談。

張姓漁民表示，現在出海要繞行更外圍海域，但因為突堤效應影響，風浪變更大，增加捕魚危險性也增加；另名張姓漁民也說三接一期工程的確影響較小，但外推方案後影響劇烈，若漁民心聲再不被重視，未來恐會有更激進作為。

立委黃世杰今也到場關心表示，為保護藻礁外推三接，不過計畫變更造成漁民權益受損，合約也明訂敦親睦鄰費用，希望中油跟廠商拿出誠意協助漁民。

桃園市農業局副局長江富貴指出，本月6日楊門圈等人有到市府表達相關意見，會將相關會議記錄給中油及相關單位，市府也會扮演協調溝通角色。桃園市長張善政也相當關心，叮嚀漁民今日行動務必小心；中壢區漁會理事長葉國傑也說，會持續協調並保護好漁民的人生財產安全。