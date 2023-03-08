海軍桃園竹圍漁港南側演訓 漁會：月底還有一波

海軍151艦隊兩棲部隊今天、明天在桃園市竹圍漁港南側沙灘展開登陸試航訓練，今天上午一艘編號「232」大型軍艦出現在竹圍漁港外海立即吸引民眾注意。桃園區漁會表示，竹圍漁港周邊過去有軍事演訓，不過還是第一次有大型艦艇出現在外海。演訓除了這兩天，月底還有一波也是兩天的演訓，已經請漁民避開，目前暫時不影響漁撈工作。

漁會從軍方得到的消息軍方指出，桃園市海岸線筆直，這次演訓把竹圍漁港為列管為敵軍攻台的「紅色海灘」，海軍銳鳶無人機也會參與操演，預定從桃園軍用機場舊址升空，模擬觀測「攻擊軍」海上登陸舟波路徑、海上泊地位置或防衛軍陣地。