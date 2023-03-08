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海軍桃園竹圍漁港南側演訓 漁會：月底還有一波

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
海軍第一次有艦艇在竹圍漁港外海現身，引來民眾觀看。圖／讀者提供
海軍第一次有艦艇在竹圍漁港外海現身，引來民眾觀看。圖／讀者提供

海軍151艦隊兩棲部隊今天、明天在桃園市竹圍漁港南側沙灘展開登陸試航訓練，今天上午一艘編號「232」大型軍艦出現在竹圍漁港外海立即吸引民眾注意。桃園區漁會表示，竹圍漁港周邊過去有軍事演訓，不過還是第一次有大型艦艇出現在外海。演訓除了這兩天，月底還有一波也是兩天的演訓，已經請漁民避開，目前暫時不影響漁撈工作。

漁會從軍方得到的消息軍方指出，桃園市海岸線筆直，這次演訓把竹圍漁港為列管為敵軍攻台的「紅色海灘」，海軍銳鳶無人機也會參與操演，預定從桃園軍用機場舊址升空，模擬觀測「攻擊軍」海上登陸舟波路徑、海上泊地位置或防衛軍陣地。

漁會表示，雖然不清楚演練訓細節，不過一早就可以看見竹圍漁港外海出現大型軍艦，到今天中午並沒有看到部隊集結和火砲射擊，漁會先前接到軍方的通知，就請漁民在演訓期間海上作業要避開漁港南側的演訓區。

海軍艦艇上午出現在竹圍漁港外海。圖／讀者提供
海軍艦艇上午出現在竹圍漁港外海。圖／讀者提供
桃園區漁會表示已經通知漁民避開海軍演訓的水域。圖／讀者提供
桃園區漁會表示已經通知漁民避開海軍演訓的水域。圖／讀者提供

桃園 漁民 軍艦

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