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台鐵海線苗栗段38公里雙軌化 陳超明：尚需二階環評
全台海線鐵路通車已逾百年，全線仍有38公里尚未雙軌化，其中苗栗段有大山-談文、白沙屯-新埔、通霄-苑裡仍是單軌，立委陳超明表示，目前爭取鐵路雙軌已出現曙光，後續尚有二階環評等程序。
陳超明表示，鐵路雙軌在苗栗斷鏈造成行車不順、旅客不便，同時也會影響地方發展，前天邀請交通部、鐵道局、台鐵局追蹤雙軌化進度；鐵道局表示去年底在交通部進行第一次審查，近期將進行第二次審查，由於總長度達38公里，後續尚有二階環評等程序。
另外，為提升苑裡車站服務品質，台鐵也應地方要求，已針對跨站式站房進行初步規劃，經過討論，將依據交通部規定由縣政府進行提案爭取規劃費用，再爭取工程經費。近日也會邀集相關單位赴現場會勘，加速啟動設站流程。
陳超明強調，日前已成功爭取台61線西濱公路高架化，海線鐵路雙軌化及苑裡車站的改善，他也會持續追蹤，讓地方交通建設能盡速開展，帶來更多的發展機會。
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