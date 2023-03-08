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民間捐衛生棉解決月經貧窮 張善政：望免除女同學焦慮
桃園市國際蘭馨交流協會為解決「月經貧窮」的問題，捐贈415箱衛生棉給桃園59所國中及弱勢家庭，今日於市府舉行捐贈儀式，與會出席的市長張善政表示，感謝擔任會長的議員舒翠玲，希望此次捐贈可以免除女學生的焦慮，讓學習上面更有效率。
張善政表示，為使青春期的女學生有更健康和舒適的生理期，讓她們能夠安心地學習和成長，學校也會致力消除校園的月經貧窮。同時也培養學生正確的性別觀念，持續推動「性別及生理衛生教育」及性平教育，給同學關懷和協助。
教育局表示，為推動月經平權，讓即將進入青春期的女學生對生理及心理變化有充分的認識和了解，各校也在學校健康中心放置備用衛生棉，以即時提供有需要的學生使用，並請學校護理師適時給予學生衛生健康教育。
擔任會長的議員舒翠玲表示，以前在學生時期，沒有衛生棉又碰到生理期的時候，只能到處和朋友借，覺得非常羞恥，希望能終結這個現象。另一方面也不希望家境困難的孩子，面臨這樣的問題，所以發起「終結月經貧窮」的活動。
舒翠玲說，先進國家都會在學校提供衛生用品供學生使用，這次希望拋磚引玉，共捐出了400多箱衛生棉，希望下次能夠將活動衍伸至高年級，讓孩子可以無憂無慮，並導正關館，月經不是一件髒骯或羞恥的事情，導正觀感。
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