芎林女兒余雅倩青年盃奪金 楊文科大讚：真的很不得了

新竹縣芎林出身的女子鏈球選手余雅倩昨天在全國青年盃田徑公開賽中，再度拿下金牌，上個月她才在港都盃全國田徑錦標賽打破全國紀錄摘金，寫下國內全國性重大盃賽女子鏈球大會紀錄保持人大滿貫成就，新竹縣長楊文科聞訊替她感到喜悅，更讚她「雅倩真的很不得了」。

余雅倩昨天今年新北市主辦的全國青年盃田徑公開賽上，在第2擲就擲出生涯次佳的64公尺71成績，一舉拿下金牌，她上月23日才在港都盃全國田徑錦標賽，以65公尺21的成績打破全國紀錄。

教練張銘煌表示，余雅倩昨天比賽狀況調整的不錯，但動作還可以再修正，他提到「只是雅倩自己覺得狀態不是很好」，可能近來的備戰、比賽，身心有點疲勞，節奏上也會稍微混亂。

余雅倩今年有望能在杭州亞洲運動會出賽、締造佳績，沒想到在港都盃中就破全國紀錄，張銘煌說，在港都盃賽前，余雅倩已在體能訓練下足功夫，以提升體能為重點，加強重量訓練、短跑衝刺等項目，其實賽前並沒有料到能夠打破全國紀錄，主要是想藉比賽檢視體能訓練的成果。

張銘煌指出，雖然才剛比賽完，但余雅倩又很積極地在今天就想要繼續訓練，他還提醒余雅倩，可以稍微休息一下，不要讓自己太緊繃，接下來余雅倩將會繼續備戰月底的大專田徑公開賽，以良好的狀態迎戰。