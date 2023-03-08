竹市藝文界拜會 竹市府：會盡量擴充展演空間

新竹市美術協會是在地最大美術團體，台灣工藝之家是國家認證工藝師，兩單位代表竹市藝文界昨拜會市府。副市長蔡麗清說，市府相當重視藝文界需求，各單位反映展覽空間不足，已規畫學租大樓一樓為展覽空間，若順利爭取工程款，將預定可在今年底完工，屆時會有面積近百坪的藝文展覽空間，受理藝術家申請使用。

蔡麗清指出，未來市府辦理藝文活動時，將與在地藝術家更密切合作，多加入在地藝術家元素，讓市民更有感。關於竹市工藝展覽推廣空間，新竹少年刑務所演武場已自2021年啟用，館舍以工藝展示為定位，刑務所周邊宿舍整修工程目前也正進行中，預計2025年完工，完工後將構成新竹市重要工藝主題園區。

文化局代理局長李欣耀表示，竹市擁300年歷史，具有強大的藝文軟實力，公私藝文空間共有81間、立案的學術文化團體135個、各類美術工藝創作藝術家至少有300名，以及文化部國立台灣工藝發展研究中心認證的台灣工藝之家10位（全國164位，竹市共10位），這些藝文資源是整個城市的力量，藉由藝術家們的持續創作展現，讓市民看到整座城市的藝術美感。

李欣耀說，台灣工藝之家是竹市重要文化資源，市府將致力展現工藝之家榮光，每年辦理串聯各工藝家活動的預算，將會列入市府每年預算編列中，將努力爭取經費，讓市民能更加認識新竹的特色工藝。

新竹市美術協會理事長林授昌表示，竹市藝文人才薈萃，盼能有更多藝文空間展出優秀的藝術作品，也希望將來市府舉辦的藝文活動能讓在地藝術工作者參與，讓作品有更多曝光的機會。

台灣工藝之家藝師林時植表示，盼市府將來能提撥經費，每年辦理串聯各工藝家活動，以藝術帶動觀光人潮，另外製作工藝之家路標，推廣工藝之家據點，創造雙贏。

文化局補充，關於臺灣工藝之家藝師所提的展演空間需求，市府將全面盤點合適的公共空間，於公共空間設置工藝的家路標，屆時將與藝文界老師們討論合適設置的地點，盼讓各地遊客認識竹市優秀的工藝家，讓市民更貼近藝術家的創作過程，讓工藝創作融入生活。