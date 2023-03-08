快訊

170旗袍辣妹酒店迎賓！竹聯幫明仁會春酒太囂張 分局長翻臉趕人

帶小樹苗去旅行周五登場 竹市府贈千株台灣原生樹苗

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
2017年市府於新竹台鐵車站發送小樹苗。資料照／新竹市政府提供
2017年市府於新竹台鐵車站發送小樹苗。資料照／新竹市政府提供

為推廣永續生活、正確植樹觀念，新竹市府於10日周五上午11點50分舉辦植樹節特色活動「帶小樹苗去旅行」，將會在新竹市將軍村食物森林（新竹市東區金城一路69號）贈送千株台灣原生樹苗，邀請民眾領養，請民眾自備提袋，可提早至現場排隊，每人可隨機領養2株樹苗，一同打造綠意盎然宜居城市。

市長高虹安表示，「帶小樹苗去旅行」活動過去多在高鐵和台鐵站辦理，今年特別選在富含人文及環境教育意涵的將軍村「食物森林」舉辦，此處公有綠地平時就是市民朋友經常造訪的戶外空間，歡迎民眾踴躍響應種樹愛地球的行動，希望透過領養小樹苗，邀請民眾親近自然、綠化環境，讓友善環境的行動深化為新竹市民的日常。

環保局表示，這次「帶小樹苗去旅行」活動由環保局與厚食聚落農食合作社共同主辦，並由林務局新竹林區管理處提供樹苗，邀請來自德國的達思系統台灣分公司合作辦理。活動當日除贈送樹苗外，亦將邀請關埔國小學生於將軍村綠地種植綠化植栽（高士佛澤蘭、馬利筋、金銀花、馬齒莧四種），為植樹節系列活動拉開序幕。

此外，環保局提供以在地回收的廚餘、枯枝落葉充分發酵的有機肥養護基土，透過別具意義環保行動示範，落實聯合國永續發展目標SDG4優質教育、SDG13氣候行動及SDG17永續發展夥伴關係，持續推動全民綠生活。

今年「帶小樹苗去旅行」由母公司在德國的達思（DAS）系統台灣分公司贊助，DAS公司的專業技術是淨化半導體製程中的廢氣污水，自2020年起贊助維護將軍村的食物森林空間至今，而德國董事會成員也曾多次造訪將軍村，對於新竹科技城能有和德國有相同的生態城市概念印象深刻，主管們一致同意贊助本年度的植樹節永續環境行動，讓企業回饋環境社會的友善行動更加多元豐富。

環保局說明，活動當日贈送民眾的台灣原生種樹苗由新竹林區管理處所提供，種類包含桃金孃、短柱山茶及山黃槴共1,000株，為確保樹苗被領養後得到妥善照顧，將隨附養護資訊卡。其中，短柱山茶就是大眾熟知，用來榨苦茶油的小果油茶，具有生態、觀賞與食用價值。另外，現場還有新竹林管處的樹木專家站台，回答民眾對於種樹的各項疑難雜症，歡迎民眾將自家樹木照片、盆栽帶至現場接受專家的免費健檢。

2017年市府於新竹台鐵車站發送小樹苗。資料照／新竹市政府提供
2017年市府於新竹台鐵車站發送小樹苗。資料照／新竹市政府提供

新竹 德國 植樹節

延伸閱讀

麥寮「濛上一片灰」！紅燈亮了 環局急揪肇因

洩露稽查時間、偽造改善假象 台南環保局5員工被判刑

「鬼火」讓台東市掩埋場大火？議員：環保防治作為無效

慶祝植樹節…北投垃圾焚化廠10日贈樹苗 旋轉餐廳88折優惠

相關新聞

觀霧「櫻王」即將大爆發 林管處提醒民眾把握花期賞櫻

林務局新竹林管處觀霧山莊前的「霧社櫻王」被譽為北台灣最大一株霧社櫻，估計3月中旬將達到盛開期，近幾年櫻王花期都出現「大爆...

海軍桃園竹圍漁港南側演訓 漁會：月底還有一波

海軍151艦隊兩棲部隊今天、明天在桃園市竹圍漁港南側沙灘展開登陸試航訓練，今天上午一艘編號「232」大型軍艦出現在竹圍漁...

台鐵海線苗栗段38公里雙軌化 陳超明：尚需二階環評

全台海線鐵路通車已逾百年，全線仍有38公里尚未雙軌化，其中苗栗段有大山-談文、白沙屯-新埔、通霄-苑裡仍是單軌，立委陳超...

民間捐衛生棉解決月經貧窮 張善政：望免除女同學焦慮

桃園市國際蘭馨交流協會為解決「月經貧窮」的問題，捐贈415箱衛生棉給桃園59所國中及弱勢家庭，今日於市府舉行捐贈儀式，與...

芎林女兒余雅倩青年盃奪金 楊文科大讚：真的很不得了

新竹縣芎林出身的女子鏈球選手余雅倩昨天在全國青年盃田徑公開賽中，再度拿下金牌，上個月她才在港都盃全國田徑錦標賽打破全國紀...

看見幸福台灣／張善政要設基金 鼓勵創業

桃園市在「2022縣市幸福指數大調查」中，以幸福指數58.03分拿下第八。市長張善政表示，他一上任就先提高長者三節及重陽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦