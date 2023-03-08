帶小樹苗去旅行周五登場 竹市府贈千株台灣原生樹苗
為推廣永續生活、正確植樹觀念，新竹市府於10日周五上午11點50分舉辦植樹節特色活動「帶小樹苗去旅行」，將會在新竹市將軍村食物森林（新竹市東區金城一路69號）贈送千株台灣原生樹苗，邀請民眾領養，請民眾自備提袋，可提早至現場排隊，每人可隨機領養2株樹苗，一同打造綠意盎然宜居城市。
市長高虹安表示，「帶小樹苗去旅行」活動過去多在高鐵和台鐵站辦理，今年特別選在富含人文及環境教育意涵的將軍村「食物森林」舉辦，此處公有綠地平時就是市民朋友經常造訪的戶外空間，歡迎民眾踴躍響應種樹愛地球的行動，希望透過領養小樹苗，邀請民眾親近自然、綠化環境，讓友善環境的行動深化為新竹市民的日常。
環保局表示，這次「帶小樹苗去旅行」活動由環保局與厚食聚落農食合作社共同主辦，並由林務局新竹林區管理處提供樹苗，邀請來自德國的達思系統台灣分公司合作辦理。活動當日除贈送樹苗外，亦將邀請關埔國小學生於將軍村綠地種植綠化植栽（高士佛澤蘭、馬利筋、金銀花、馬齒莧四種），為植樹節系列活動拉開序幕。
此外，環保局提供以在地回收的廚餘、枯枝落葉充分發酵的有機肥養護基土，透過別具意義環保行動示範，落實聯合國永續發展目標SDG4優質教育、SDG13氣候行動及SDG17永續發展夥伴關係，持續推動全民綠生活。
今年「帶小樹苗去旅行」由母公司在德國的達思（DAS）系統台灣分公司贊助，DAS公司的專業技術是淨化半導體製程中的廢氣污水，自2020年起贊助維護將軍村的食物森林空間至今，而德國董事會成員也曾多次造訪將軍村，對於新竹科技城能有和德國有相同的生態城市概念印象深刻，主管們一致同意贊助本年度的植樹節永續環境行動，讓企業回饋環境社會的友善行動更加多元豐富。
環保局說明，活動當日贈送民眾的台灣原生種樹苗由新竹林區管理處所提供，種類包含桃金孃、短柱山茶及山黃槴共1,000株，為確保樹苗被領養後得到妥善照顧，將隨附養護資訊卡。其中，短柱山茶就是大眾熟知，用來榨苦茶油的小果油茶，具有生態、觀賞與食用價值。另外，現場還有新竹林管處的樹木專家站台，回答民眾對於種樹的各項疑難雜症，歡迎民眾將自家樹木照片、盆栽帶至現場接受專家的免費健檢。
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