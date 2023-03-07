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秘書議會拍攝備詢畫面PO文惹議 桃園副市長王明鉅多次道歉

中央社／ 桃園7日電
桃園巿副巿長王明鉅。圖／聯合報系資料照片
桃園巿副巿長王明鉅。圖／聯合報系資料照片

桃園市議會今天進行專案報告，副市長王明鉅的隨行秘書、前平鎮區議員參選人曾妍潔，因拍攝備詢畫面在匿名社群PO文抱怨議員，引發綠營議員不滿，王明鉅為此多次道歉。

曾妍潔在去年底選戰時，是台灣民眾黨桃園平鎮區議員參選人，敗選後到王明鉅辦公室當秘書，今天議會進行專案報告時，她在匿名社群PO文抱怨議員姍姍來遲、自拍嬉戲，讓她「看不下去」。

民進黨團議員發現曾妍潔的PO文後，王明鉅、曾妍潔在中午休息時間被邀請到黨團辦公室進行說明，議員們認為，這種抹黑行為影響議員形象，但曾妍潔認為，她只是把實際看到的情形PO文、並未公開。

民進黨議員黃瓊慧也要求秘書長孫惠生解釋專案報告性質，孫惠生指出，專案報告是由各議員提案，並沒有強制要求議員出席，旁聽席部分，議會都有訂定規則，會請駐衛警加強控管。

在下午的議程中，綠營議員也針對曾妍潔發言扭曲議員形象的行為質詢王明鉅，王明鉅則多次道歉，坦言曾妍潔行為不恰當，允諾絕對不會再犯。

議員 王明鉅 桃園

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