桃園 多元社福 全齡共享

桃園市在2022縣市幸福指數大調查中，以58.03分拿下第八。桃園市長張善政表示，桃園深具發展潛力，是一座年輕且多元族群兼容並蓄的城市。不僅擁有連結國際、得天獨厚的國門優勢，受雙北外溢效應之利，移居到桃園的人口逐年增加，人口紅利也桃園帶來新的成長動能。

經濟日報「2022縣市幸指數大調查」中，桃園市在政府統計數據中為前段班，居全台第四，其中包括家戶連網比、零歲平均餘命、每人可支配所得等，表現都不錯，居全台前五名，但平均每人可居住面積相較其他城市較小，僅高於台北、新北、基隆，20縣市中排名第17，可能是因為人口不斷移居桃園之故。

民意調查部分，屬於中段班，居全台第十。各項指標中，以生活現況滿意度最高，其次是健康狀況滿意度。滿意度較低的項目包括工作狀況與個人安全滿意度，是桃園市府未來施政可多著墨之處。在幸福座標上，桃園市屬於政府統計數據優，民意調查結果弱的縣市區。

張善政上任提出的首要政見，便是針對公共工程進行總體檢，除要保護市民的生命財產安全，多元社福更成為市府施政的重中之重，並讓桃園成為科技、領先與幸福城市的同義詞。

張善政強調，市府團隊未來在市政推動上，將更著重市民的福利，給予桃園市民更大的支持。因為台灣面臨少子化、高齡化的挑戰，三明治世代上有托顧長者，下有養育孩子的需求，唯有完善幼托與顧老體系，才能達到「顧老又顧小」的目標。

講求效率的張善政，就任滿月便在育兒照護、教育平權、樂活老化等面向的社會福利政策上繳出成績單，包括：「多一胎加1萬」新制生育津貼、調高長者三節及重陽禮金、推動「五歲幼兒免學費」、「國中小免費營養午餐」等社福政策都將一一落實，成功打造出桃園新願景。

在長者福利方面，張善政宣布取消排富、並調高長者三節及重陽禮金，從2,000元提高至2,500元。張善政推動的桃園市全齡幸福政策，後續將為新興人口移入區域，優先增設公幼、調整公托資源。並強化日間照顧機制，讓長輩享受妥善的照護，市民不分長幼，都能在桃園幸福成家、安心終老。