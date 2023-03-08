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張善政要設基金 鼓勵創業

經濟日報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市長張善政。桃園市政府／提供
桃園市長張善政。桃園市政府／提供

桃園市在「2022縣市幸福指數大調查」中，以幸福指數58.03分拿下第八。市長張善政表示，他一上任就先提高長者三節及重陽禮金、兌現免費國中小學營養午餐、5歲幼兒免學費等政策，讓市民有感。未來他除推動產業升級創造就業機會，也會從交通、生態等層面著手，減輕環境衝擊，鼓勵更多年輕人在桃園落地生根。

在2022縣市幸福大調查中，政府統計數據部分，桃園在服務可近性、健康、收入表現較好；民調表現部分，生活現況、健康狀況滿意度高，但市民對個人安全、工作狀況及環境品質較不滿意。

桃園擁國際機場、臨近雙北，區位優勢佳，但仍有不少青年失業，部分產業因疫情也受不小衝擊。張善政說，參選過程中，他提出產業升級「三個Plus＋」，盼以科技、設計、永續為主軸，透過「科技力」帶動在地企業、新創團隊或創業者數位轉型。

為鼓勵青年創業，市府團隊同時規畫設立「桃青基金」，優先投資AI、物聯網、電競、設計等青年喜愛的領域，以投資取代補助，培育桃園新創企業；市府也將加碼補貼青創貸款及利息補貼額度，鼓勵外縣市創業團隊在桃園打拚。

民調顯示，市民對桃園「環境品質」較不滿意。張善政說，桃園市府團隊未來將從各層面改善，以交通層面而言，市府研擬擴大人行道與自行車道範圍，導入智慧交通、無礙通行的設計，改善瓶頸路段及不良路口，實踐「以人為本」的用路環境。

自然生態部分，則結合環境感測物聯網等技術，維護地方生態，並持續推動埤塘活化與公園化等政策，讓市民有更多遊憩環境，提升生活品質。

張善政也承諾增補預算，增加警消員額，提高見警率、充實消防人力，同時爭取提高警消危險加給、完善個人裝備，有效增加桃園消防量能。

對於桃園人口增長帶來的住房需求，張善政表示，市府會在公辦市地重劃、區段徵收地區，提供一定比例的收益或土地，用來興建社宅；後續在新開發地區也提供適度放寬容積等誘因，獎勵民間多元興辦社宅。

張善政說，市府未來在交通、就醫及商業便利地點，都會提供適量的社會住宅，期盼透過多元的社宅政策，讓市民都有機會建立工作及生活都方便的幸福家園。

張善政 自然生態

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