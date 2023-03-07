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竹縣生命園區再辦說明會 自救會籲楊文科出席

中央社／ 新竹縣7日電

新竹縣反生命園區自救會今天表示，湖口生命紀念園區案將舉辦第2場說明會，希望新竹縣長楊文科能出席展現誠意。縣府回應表示，已聽到民眾心聲，楊文科是否出席仍在研議。

新竹縣反生命園區自救會發言人林瓊亭向中央社記者表示，新竹縣政府在2月25日舉辦湖口生命紀念園區案說明會，湧入上千名民眾，但楊文科沒有出席與民眾對談，加上現場相關設備不足，如麥克風聲量不夠、太小聲，以致不少民眾無法清楚了解溝通內容，根本沒誠意。

林瓊亭說，楊文科去年選舉前同意中止興建生命園區計畫，但選後又將生命園區列為施政重點，這是在騙民眾選票。

林瓊亭表示，楊文科曾說反對建設生命園區是少數人的心聲，但目前地方連署反對建立生命園區，至今已超過4萬人，今天也正式啟動網路連署，目標突破5萬人，盼楊文科重視，聆聽民眾的心聲。

林瓊亭表示，已與新竹縣政府確定，將再辦湖口生命紀念園區案說明會第2場，時間未定，盼楊文科親自出席與人民溝通、對談。

對此，新竹縣政府民政處長賴江海向中央社記者表示，第2場說明會地點仍在尋找，日期還未訂出，但對於民眾的心聲與建議，縣府一定會全面聆聽、改善；至於楊文科是否出席說明會，仍在研議。

此外，反生命園區自救會人員今天拜會新豐鄉長徐煒傑，林瓊亭說，徐煒傑從未表示支持或反對建設生命園區，盼能了解徐煒傑的想法，但拜會過程中未能獲得交集。

徐煒傑向中央社記者表示，湖口生命紀念園區案將舉辦第2場說明會，他將親自出席並表達立場、看法。

楊文科 新竹

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