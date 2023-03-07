鄭文燦2年前喊仁德國小建校 市府曝：現在才開始進行

桃園八德擴大都市計畫地區人口近年逐漸進駐，周邊的八德國小已經不敷使用。前市長鄭文燦2021年曾喊啟動仁德國小建校計畫，預計2024年招生。市府教育局長劉仲成今天在議會備詢時，卻直言仁德國小現在連規畫設計都沒有，新市府預計今年度會成立仁德國小正式籌備處，力拚明年工程正式發包，但招生時間最快要延後到2027年之後。

位處八擴都市重劃區的八德國小，近年學區內學生數急遽攀升，原規畫招收11班已擴增至14班。地方多年來呼籲市府趕緊啟動仁德國小的建校計畫，否則八德國小校園不久後就會爆滿。鄭文燦2021年在議會備詢時則承諾，將在當年開始規畫、2022年設計為原則。

劉仲成今天卻直言，「我接手時仁德國小連規畫設計都沒有」，不過新市府已經開始著手進行，仁德國小正式籌備處今年會成立，教育局也會先支付規畫設計費；目前仁德國小規畫48班，預計本周報教育部，爭取中央補助設校經費，第一期先興建36班，若順利明年就可發包施工，預計2027年完工並開始招生。

對於八德國小入學人數逐年增加，劉仲成提到，八德國小老舊校舍改建後可以擴編到64班，總量管制1班也可以從29人提高到32人，其他學生則可分流到鄰近的瑞豐、霄裡、僑愛等國小。

議員呂林小鳳則嘆，巴德國小到114學年度就會有497名新生，班級數達到18班高峰，仁德國小若要等到116學年度根本緩不濟急，尤其八擴地區不斷有新的建案推出，市府還是要超前部署。