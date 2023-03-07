桃園九成五露營場不合法 市府：放寬10%面積合法門檻

桃園市現有露營場九成五不合法，市府觀旅局今天下午在復興區辦理露營場合法化及法規說明，業者尋求合法化參加爆滿，觀旅局表示，中央去年修法放寬農牧用地及林業用地低度開發使用，十分之一面積可合法申請露營場，市府鼓勵輔導業者走向合法化。

市府觀旅局統計，全市現有149家露營場地，合法僅有7家露營場約百分之五，屬於休閒農業區及都市計畫風景區合法土地，95%露營場卻因牽涉農牧用地或林業用地不合法，尤其復興區占八成、約120家露營場，該局今天在羅浮活動中心辦理露營場容許使用申請及合法登記輔導說明，吸引超過75家露營場、超過180人參加，業者提出爭取輔導合法化。

各地露營場原本均卡在農牧、林業用地使用無法合法化，去年7月20日內政部修正非都市土地使用管制規則，放寬農牧用地及林業用地低度開發使用，加上交通部觀光局修正露營場管理要點，有此2項修法放寬，可將用地十分之一面積用來經營露營場，地方才有輔導露營場合法契機。

市府觀旅局表示，為鼓勵輔導露營場業者申請合法化，該局針對提出輔導計畫的露營場，將免費協助業者製作農牧或林業用地申請土地容許使用申請書，並依個案現場勘查，每周免費駐點諮詢服務，或開設Line@群組及諮詢專線，提供業者諮詢服務，協助解答法規難題。