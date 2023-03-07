堪稱獎金額度世界最高 台灣國際木雕創作競賽開始徵件
2023台灣國際木雕競賽已開始辦理徵件，這項競賽總獎金逾百萬元，堪稱是世界獎金額度最高的木雕創作競賽，今年比賽仍分為工藝木雕類組、當代木雕類組兩大類，另外還有裕隆木雕薪傳獎、裕隆木雕創新獎，4項競賽首獎都是30萬元，另外工藝木雕優選獎、當代木雕優選獎各有5名，獎金2萬元。
苗栗縣文化觀光局指出，今年台灣國際木雕競賽，類別仍區分為工藝木雕類、當代木雕類2大類；徵件分兩階段進行，初審為文件審查，參賽者資料送件方式以書面、光碟、電子郵件擇一辦理；國內、外參賽者送件時間自5月1至6月2日止，6月12日初審，通過的入選者繳交作品原件參加複審，7月31日複審。
文觀局表示，今年裕隆公司持續與文觀局合併辦理國際木雕競賽，設置裕隆木雕薪傳獎、裕隆木雕創新獎，每名得獎者獎金30萬元；工藝木雕經典大獎及當代木雕大獎除了首獎獎金各30萬元，兩類組另選出優選各5名，獎金2萬元。
文觀局指出，參賽獲裕隆公司獎項，必須配合參與裕隆公司規畫的傳承木雕藝術課程活動；另外，2019年台灣木雕薪傳成就獎得主陳啟村為鼓勵木雕研習營學員踴躍參賽及創作，參加競賽學員獲優選以上，每名將獲贈獎勵金5000元，入選者每名將獲贈獎勵金3000元；文觀局歡迎世界各地木雕藝術創作者踴躍送件參與競賽，簡章可於木雕館服務台索取或上文觀局網站下載。
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