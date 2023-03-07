堪稱獎金額度世界最高 台灣國際木雕創作競賽開始徵件

2023台灣國際木雕競賽已開始辦理徵件，這項競賽總獎金逾百萬元，堪稱是世界獎金額度最高的木雕創作競賽，今年比賽仍分為工藝木雕類組、當代木雕類組兩大類，另外還有裕隆木雕薪傳獎、裕隆木雕創新獎，4項競賽首獎都是30萬元，另外工藝木雕優選獎、當代木雕優選獎各有5名，獎金2萬元。

苗栗縣文化觀光局指出，今年台灣國際木雕競賽，類別仍區分為工藝木雕類、當代木雕類2大類；徵件分兩階段進行，初審為文件審查，參賽者資料送件方式以書面、光碟、電子郵件擇一辦理；國內、外參賽者送件時間自5月1至6月2日止，6月12日初審，通過的入選者繳交作品原件參加複審，7月31日複審。

文觀局表示，今年裕隆公司持續與文觀局合併辦理國際木雕競賽，設置裕隆木雕薪傳獎、裕隆木雕創新獎，每名得獎者獎金30萬元；工藝木雕經典大獎及當代木雕大獎除了首獎獎金各30萬元，兩類組另選出優選各5名，獎金2萬元。