模範婆媳表揚 苗栗縣長鍾東錦肯定女力撐起一片天

苗栗縣婦女會今天結合18鄉鎮市婦女會，辦理模範婆媳暨績優小組召集人表揚，縣長鍾東錦、太太陳美琦肯定女力撐起一片天，婆媳展現智慧與能力融洽相處。

表揚大會今天在縣府文化觀光局中正堂舉行，頭屋、苗栗婦女會的太合鼓和舞蹈開場，造橋、三義、三灣及銅鑼婦女會大會穿插演出，大會由縣婦女會理事長蕭芳纓主持，中華民國婦女會總會理事長徐劉淑媓到場致意。

鍾東錦、陳美琦、立委陳超明、立委徐志榮太太王慧珍，及苗栗市長邱鎮軍等人，逐一表揚模範婆媳與績優小組召集人，接受表揚最年長婆媳為頭份市92歲羅黃見妹，其次卓蘭鎮90歲詹劉有娘，受表揚的小組召集人頭屋涂謝菊梅加入婦女會48年，其次銅鑼鄉朱玲玲超過30年。

鍾東錦表示，由於家裡有太太和女兒，深知與女性相處之道，處事和談話都要技巧，時下已是女力出頭的時代，日前參加中部8縣市區域治理平台會議，主持人台中市長盧秀燕說只有他跟新竹縣長楊文科是男生，合影時就站兩側，女性在現代社會已能撐起一片天，「男性只能站兩邊！」

鍾東錦說，家庭中的婆婆難免有些堅持或固執的觀點，新加入家庭的媳婦要和諧相處誠屬不易，相信受表揚的模範婆媳，婆婆一定很有智慧和胸襟，媳婦則是具備孝順、能力和體諒等優點；而受表揚的婦女會小組召集人則長期踏實耕耘地方，有深厚的人脈，在地方能凝聚向心力，讓組織更健全，兩者對營造融洽家庭與祥和社會，都有重大的貢獻。