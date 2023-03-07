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模範婆媳表揚 苗栗縣長鍾東錦肯定女力撐起一片天

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣模範婆媳暨績優小組召集人表揚，縣長鍾東錦肯定女力撐起一片天。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣模範婆媳暨績優小組召集人表揚，縣長鍾東錦肯定女力撐起一片天。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣婦女會今天結合18鄉鎮市婦女會，辦理模範婆媳暨績優小組召集人表揚，縣長鍾東錦、太太陳美琦肯定女力撐起一片天，婆媳展現智慧與能力融洽相處。

表揚大會今天在縣府文化觀光局中正堂舉行，頭屋、苗栗婦女會的太合鼓和舞蹈開場，造橋、三義、三灣及銅鑼婦女會大會穿插演出，大會由縣婦女會理事長蕭芳纓主持，中華民國婦女會總會理事長徐劉淑媓到場致意。

鍾東錦、陳美琦、立委陳超明、立委徐志榮太太王慧珍，及苗栗市長邱鎮軍等人，逐一表揚模範婆媳與績優小組召集人，接受表揚最年長婆媳為頭份市92歲羅黃見妹，其次卓蘭鎮90歲詹劉有娘，受表揚的小組召集人頭屋涂謝菊梅加入婦女會48年，其次銅鑼鄉朱玲玲超過30年。

鍾東錦表示，由於家裡有太太和女兒，深知與女性相處之道，處事和談話都要技巧，時下已是女力出頭的時代，日前參加中部8縣市區域治理平台會議，主持人台中市長盧秀燕說只有他跟新竹縣長楊文科是男生，合影時就站兩側，女性在現代社會已能撐起一片天，「男性只能站兩邊！」

鍾東錦說，家庭中的婆婆難免有些堅持或固執的觀點，新加入家庭的媳婦要和諧相處誠屬不易，相信受表揚的模範婆媳，婆婆一定很有智慧和胸襟，媳婦則是具備孝順、能力和體諒等優點；而受表揚的婦女會小組召集人則長期踏實耕耘地方，有深厚的人脈，在地方能凝聚向心力，讓組織更健全，兩者對營造融洽家庭與祥和社會，都有重大的貢獻。

陳美琦表示，現代女性很多是職業婦女，忙於工作之外，回到家裡還要照顧婆婆、公公、老公和小孩，幾乎從早忙到晚，柔性的付出才能維持家庭的溫馨、和諧，特別到場向受獎婆媳和小組召集人致賀，同時向婦女鄉親表達最高敬意。

苗栗縣模範婆媳暨績優小組召集人表揚，縣長鍾東錦肯定女力撐起一片天。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣模範婆媳暨績優小組召集人表揚，縣長鍾東錦肯定女力撐起一片天。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣模範婆媳暨績優小組召集人表揚，縣長鍾東錦肯定女力撐起一片天。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣模範婆媳暨績優小組召集人表揚，縣長鍾東錦肯定女力撐起一片天。圖／苗栗縣政府提供

鍾東錦 婆婆 媳婦

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