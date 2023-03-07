國境開放後運量回溫 桃捷可望減少虧損、增加班次

國境解封4個月，隨著觀光旅遊人潮增加，桃機每日出入境旅客約6到8萬人次，桃園機場捷運搭乘人數也回到約7.4萬人次，幾乎恢復至疫情前水準。不分藍綠議員今天呼籲機捷增班振興運量。桃捷表示，日前已開始招考司機員，最快4月林口地區就會加開班次，隨運量上升，今年度虧損也可望減少到3億，樂觀預估明後年就可損益兩平。

桃機出入境人潮增加，帶動桃捷搭乘的人數，其中，A8、A9、A12、A13、A18等站搭乘的旅客，已經漸漸恢復到疫情前。據統計，桃捷1月平均日運量為6.9萬人次，2月平均日運量提升為7.4萬人次。

新上任的桃捷董事長沈志藏、總經理莊英震今首度到桃園市議會臨時會備詢。沈志藏表示，桃捷每天運量曾達7.6萬人次，儘管因疫情影響出現虧損，但國境解封後，桃捷運量又回升到7萬多人次，對未來運量提升很有信心。

議員牛煦庭、陳雅倫詢問疫後是否增班。對此，沈志藏表示，的確有增班空間，公司目前已招考司機，新進人員預計7月報到，3個月內班距就會恢復至疫情前標準；其中，林口地區因通勤人口多，因此已計畫在早上7點半至8點增開1班加班車，最快4月開始實施。

桃捷疫情期間虧損累積38億元，多位議員也關心桃捷財務狀況。沈志藏表示，今年營收估計虧損4.13億，現在隨運量繼續上升，今年虧損可望減少為3億，估計明後年損益兩平；現在捷運收入90％是票收，凸顯運量非常重要，目前預估每日運量若可提升到10萬以上，就能彌補虧損，桃捷也會努力行銷。

莊英震表示，針對未來營運，桃捷會針對商圈活動連結，帶進旅客、人潮都是努力方向，具體辦法包括結合航空公司機票及機捷單程票，由旅行社共同販售，今年也會與寶可夢公司再度合作，推出寶可夢彩繪列車和寶可夢一日票，希望刺激運量及票收提升。