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桃肺癌篩檢累計上千人申請 張善政籲民眾及早登記

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
參與肺部低劑量電腦斷層檢查現場受檢民眾表示，做篩檢全程相當迅速也無任何身體不適感。記者翁唯真／攝影
參與肺部低劑量電腦斷層檢查現場受檢民眾表示，做篩檢全程相當迅速也無任何身體不適感。記者翁唯真／攝影

桃園市政府3月1日起提供40歲以上、設籍桃園具有菸品及職業暴露、相關疾病史及家族史及空汙油煙等4類肺癌高風險因子民眾，提供免費肺部低劑量電腦斷層檢查，目前已有1480人申請，共260人完成篩檢預約。

「不要為了免費篩檢故意抽菸喔！」桃園市長張善政今下午視察中壢長榮醫院民眾篩檢表示，鼓勵民眾早期肺癌篩檢是非常重要政策，透過這個做法可以讓民眾對於健康更有掌握度，呼籲符合民眾及早登記，相當值得。

張善政說，今天到醫院看到整個受檢流程相當順暢，民眾在網路上先登記，到現場簡單掃QRCODE，換件上衣就開始做掃描，全程約10多分鐘相當快速，且低劑量斷層也不會對身體帶來不適。

現場受檢民眾表示，做篩檢全程相當迅速也無任何身體不適感；有擔任義消10年以上受檢民眾說，檢查前不用禁食、禁水，也不用擔心注射顯影劑，做一次檢查只要花5分鐘時間快速又方便。

中壢長榮醫院於去年7月參加國健署肺癌早期偵測計畫，截至到今年2月，已篩檢近400人，是篩檢量第2醫院，篩檢結果異常有26位民眾，其中1位確認是肺癌第1期已完成後續治療。

衛生局說，桃園擴大肺癌篩檢結果將主動通知民眾，如果篩檢異常，則須回診與醫師討論後續處置建議。未來還會引入AI輔助判讀系統，以智慧醫療提高肺癌早期偵測的品質，未來也提供了醫療院所及學術單位做數據分析使用及促進AI產業發展。

衛生局提醒，目前第1期肺癌5年存活率約9成，如果到第4期才就醫，5年存活率就僅剩1成；桃園市政府LDCT免費篩檢對象包括40歲至44歲女性或40歲至49歲男性，父母、子女、兄弟姊妹曾罹患肺癌的民眾，或40歲至49歲且吸菸史達「30包-年」以上的人都符合申請條件，可至衛生局預約平台申請免費篩檢。

桃園市長張善政（右）今下午視察中壢長榮醫院民眾肺部低劑量電腦斷層檢查。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政（右）今下午視察中壢長榮醫院民眾肺部低劑量電腦斷層檢查。記者翁唯真／攝影

肺癌 衛生局

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