新竹客運業者指停業是誤傳 54條路線代駛、不擬續營受關注

近日傳出新竹客運9月停業驚人消息，業者今強調是誤傳，但坦言疫情嚴重衝擊營運，公路客運54條路線都依規提出不擬續營，其中34條仍勉力代駛，剩餘20條則將於9月到期。新竹區監理所指出，大規模不續營史無前例，以不影響民眾權益努力協調中。

新冠肺炎疫情嚴重衝擊客運業，新竹客運在桃竹苗地區營運54條公路客運路線，營運路線恰好這兩年到期，業者在到期前1年向主管機關提出不擬續營，其中34條路線去年9月到期，在公路總局的協商下，新竹客運近半年來仍繼續代駛，但行駛班次銳減。

業者說明，自從一例一休等勞基法規新上路後，加上近年物價飛漲、客運業票價也受到管制，營運成本節節高升，尤其疫情衝擊載客量大減，虧損越來越多。也因為成本加劇，難以提升司機薪資福利，面臨找不到司機的窘境，只能衍生減班惡性循環。

「這是全國性的問題。」新竹客運業者無奈近年虧損嚴重、經營辛苦，34條路線營運許可已在去年9月到期，目前仍協助代駛，迄今將近半年，已多次函文主管機關重視擬定辦法，另有20條客運路線也早已提出9月後不擬續營，同樣希望主管機關及早因應，不該讓業者無限期代駛，且路線沒有營運許可，代駛潛藏不小風險。

新竹區監理所回應，新竹客運去年9月不續營的34條客運路線，目前仍由業者代駛，並坦言過去曾未發生過大規模不續營、代駛的情形，一直都在努力協商，該給的補貼款也有給，希望部分路線移撥給市區公車，部分路線公告後能尋覓新的業者接手。

「路線不會說停駛就停駛。」新竹區監理所強調，公路客運路線仍會顧及民眾乘車權益，已請專家學者協助盤點新竹地區客運路線，希望將路線優化、整併，並與地方政府、業者溝通，不會驟然停駛，也透露公路總局正在草擬代駛機制，近期會有曙光。

新竹區監理所運輸管理科也觀察疫情雖趨緩，但乘客回流還不明顯，可能是部分乘客因疫情購車後，不再搭乘大眾運輸工具；感謝新竹客運在艱困情況下，仍協助代駛34條路線，主管機關一直都有努力相關事宜，希望路線全面盤點後尋求適當業者接手。