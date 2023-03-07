紓解竹科通勤壅塞 竹市將試辦光復路一段525巷調撥車道

新竹市因園區通勤衍生交通壅塞問題嚴重，市長高虹安昨天主持交通改善小組第2次會議，聘請6名專家學者擔任交通改善小組顧問，並討論園區交通改善相關議題，經會議決定優先改善介壽路與金山街口易肇事路口及試辦光復路一段525巷調撥車道。

新竹市交通改善小組顧問邀請專家學者有陽明交通大學教授張新立、吳宗修、吳昆峯、逢甲大學教授蘇昭銘，以及台北市政府前秘書長張哲揚、台北市政府交通局前副局長鄭佳良等6人。

高虹安表示，園區交通問題隨都市發展及園區擴張日益嚴重，新竹市民長期以來對園區交通改善殷殷期盼，由於交通問題累積數十年，解決園區交通問題須循序漸進，市府團隊將廣納專家學者意見，「希望能將園區交通問題從大頭痛逐步變成小頭痛」。

竹市府交通處長倪茂榮表示，上午尖峰時段市區及竹東方向每小時超過3500輛車，由光復路經介壽路進入園區，光復路一段525巷約1200輛車、金山街約1100輛車同時進入介壽路，該路口尖峰車流近6000輛，車流壅塞致車輛嚴重回堵、天雨時動彈不得。

新竹市政府也統計，介壽路與金山街口去年發生32件事故，是竹市前5大易肇事路口，進一步分析是因路口過大，車輛通過時間長、衝突點多，加上機車待轉空間過小、車流量大，機車外溢與車行動線衝突，導致交通事故。

新竹市政府交通改善小組昨天會議也決定優先針對「介壽路與金山街口、光復路一段525巷」列為短期改善重點，並與新竹科學園區取得共識，攜手改善此處交通瓶頸。

交通處說明，介壽路與金山街口過大，導致路口通過時間長、全紅清道時間長壓縮綠燈時間等問題，須透過基礎資料蒐集，包括路口流量調查、延滯調查、號誌時制計畫等資料進而提出交通改善方案，同時透過交通工程改善，減少衝突點兼顧行人安全。