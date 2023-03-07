培養對社會使命感 竹縣推動青年講座、特色服務營隊

新竹縣政府教育局今年規劃17場青年培力講座、3場多元特色服務營隊，邀請在地15至45歲青年參加，將透過實地踏查，培力並激發青年對社會的使命感，新竹縣長楊文科邀請全縣青年參與，學習相關知識、增加對公共事務的熱情。

「竹Young青年，飛躍青春」今天舉辦活動，邀請網紅牙牙（林怡廷）擔任開場嘉賓，牙牙同時也是青年活動大使，也預計參與營隊。

楊文科表示，年輕人的可塑性很高，新竹縣政府先成立青年事務中心，接續轉型為教育局青年事務科，舉辦培力、創業輔導、成立青年創業基地等，從高中、大學社團開始協助，期望能激發青年的意志與鬥志，目前青創基地亦有獲選的廠商，開始生產並銷售產品，他鼓勵青年多多利用資源。

竹縣教育局副局長蔡淑貞表示，「竹Young青年，飛躍青春」規劃飛躍四部曲，共有4期系列講座及活動，共計17場次，帶領學員走訪人文風情、探索地方美學、學習傳統工藝的創新、思考永續循環的議題、體驗不同手作體驗以及如何運用自媒體經營介紹自己，讓青年們將課程中的所見所聞轉化為自身技能並從活動中認同地方，期許學員能夠透過課程學習到更多知識以及投身地方志願服務。

首先登場的第一部曲已經開始報名，第一場講座「What is 心輔犬？心流幸福研究室」3月12日舉辦，接續「自媒體世代：打亮自己的社群品牌你一定要懂的二三事」、「有溫度的傳統工藝－絹印體驗坊」、「設計專屬桌遊玩霸教育」、「端午ｘ羊毛氈」分別在4月9日、4月23日、5月7日、5月27日登場，其中，絹印及羊毛氈課程已報名額滿。接續還將有花藝攝影、自我實現建築師、手工皂、翻轉二手衣等課程將陸續開放報名。

「多元特色服務營隊」以社會關懷、偏鄉教育及動物保護為主題，每項主題規劃以兩天一夜營隊活動型式辦理，營隊將帶領學員實際走訪慢飛兒的日常、參與偏鄉地區教育資源以及思考動物保護的下一步，讓學員了解目前各議題在社會中所遭遇的現況，希望透過營隊活動能夠讓學員在過程中感受到社會有許多看不見的角落需要人們伸出援手，進而參與公共事務加入志工的行列。