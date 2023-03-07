約聘雇控訴科長職場霸凌 竹市衛生局已受理調查

新竹市衛生局多名約聘雇與公務員向媒體控訴，指一名科長常利用午休時間開會，執行各種工作業務交辦，不但讓人無法正常用餐，也剝奪午休時間，該科長更常對公務員下屬出現「豬頭、廢物」等言語咆哮及甩釘書機等肢體職場霸凌行為，使辦公室工作氣氛低迷，因此集體陳情向民代及市長高虹安信箱投訴。

對此，市府衛生局指出，確實已收到相關投訴，衛生局非常重視，已針對問題多次調解與訪談，目前依照人事法規處理中，另外，每一位員工工作都很辛勞，會對約聘僱人員及公務員的工作權益予以保障，也多次要求該名科長改善。

至於人事相關問題，衛生局說，目前已呈報市府，會協助相關投訴者聘請擅長職場霸凌的律師介入調查，而公務員向中央投訴職場霸凌的部分，也轉由中央保訓會深入調查，這些爭議事件應由第三方認定才較公平、公正，希望雙方都能好好處理。

有衛生局約聘雇人員指稱，該名心理衛生相關業務的科長會利用午休時間找來30多名約聘僱人員集體開會，名義上是午餐會議，實際上則是各種工作業務交辦，已經影響到用餐與休息時間。

約聘雇人員稱，近期開會則在2月20日，去年至今已有4次以上，該名科長也常在下班前或周五休假前要求提交個工作進度報告及個案管理訪視情形，且完成報告後有時又會被退件或告知不須交報告，讓人飽受壓力與困擾。

另外，該科長也會對正式與資深公務員下屬言語、肢體職場霸凌，包括口出惡言罵豬頭或廢物，只要不高興或違背其想法，甚至還丟釘書機等情緒及肢體失控行為，大家都敢怒不敢言。該名科長已違反一般主管應有的口語表現，希望市府能重視。