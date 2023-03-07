快訊

軍事重地不設防 搶匪醉漢闖營區 海軍基地寫難堪紀錄

一日快閃日本免住宿費！早上飛到名古屋深夜回國 特別票價曝光

蛋價漲、物價漲 北市學校營養午餐開第一槍喊漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反對苗栗後龍北勢溪親水廊道設置太陽能 今二次說明會流產

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天上午說明會現場，居民均拒絕進場簽到，並在門口拉白布條抗議，高呼「堅決反對設置太陽能」。記者吳傑沐／攝影
今天上午說明會現場，居民均拒絕進場簽到，並在門口拉白布條抗議，高呼「堅決反對設置太陽能」。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣政府規畫在後龍鎮高鐵特區的北勢溪親水廊道建置太陽能光電設施爭議，地方一面倒堅決反對到底而停擺。今天上午10點，縣府與廠商在校椅里活動中心舉辦第二次說明會，但居民拒絕進場簽到，並在門口拉白布條，高呼「堅決反對設置太陽能」，導致說明會流產。

後龍鎮長謝清輝表示，當初縣府強姦民意，疑黑箱作業先招標與廠商簽約後，才在去年7月舉辦說明會，當時地方居民反對聲浪很大，縣府也曾允諾未獲地方共識前不會貿然動工，但去年12月初廠商摸黑進場開工，引爆地方強烈不滿，廠商才撤離材料，暫停施工。

今天上午的說明會，由縣府水利處副處長黃文璋出席，但廠商並未到場，現場30多位居民也都拒絕入內簽到，由後龍鎮長謝清輝、前縣長劉政鴻及選區議員、代表、里長等人帶領下，在會場外拉白布條抗議，立委陳超明隨後也到場關切，與地方站在一起高呼抗議口號。

居民說，北勢溪親水廊道是他們後龍鄉親現在休閒、運動、踏青、散心的最佳景點，設置太陽能板不但會破壞景觀，光線折射更會影響生活品質。

面對居民不捧場，座椅空空如也，水利處副處長黃文璋無奈表示，說明會主要是向鄉親說明1.5公里步道，設置棚架太陽能面板的相關規畫內容，但鄉親們不給機會，只能將現況帶回再研議後續事宜。

居民展現堅決反對態度，不進場簽到，導致場內座椅空空如也，也讓這場說明會流產。記者吳傑沐／攝影
居民展現堅決反對態度，不進場簽到，導致場內座椅空空如也，也讓這場說明會流產。記者吳傑沐／攝影
縣府計畫在北勢溪親水廊道建置1.5公里長的棚架太陽能光電設施，但遭地方一面倒反對。記者吳傑沐／攝影
縣府計畫在北勢溪親水廊道建置1.5公里長的棚架太陽能光電設施，但遭地方一面倒反對。記者吳傑沐／攝影
後龍鎮長謝清輝（中）表示，當初縣府強姦民意，先招標與廠商簽約後才舉辦說明會，地方居民也都認為會破壞景觀，反對聲浪不斷。記者吳傑沐／攝影
後龍鎮長謝清輝（中）表示，當初縣府強姦民意，先招標與廠商簽約後才舉辦說明會，地方居民也都認為會破壞景觀，反對聲浪不斷。記者吳傑沐／攝影

謝清輝 陳超明 議員 苗栗縣 太陽能

延伸閱讀

創新論壇22日登場…洪傳獻：綠電取代灰電 新趨勢

苗縣前遠雄園區預定地火警 延燒逾24小時已控制

苗栗市民生街停車場設置太陽能光電板 公所借地停車

苗栗後龍大山155戶獨享停電3小時 台電擬縮短桿距改善

相關新聞

約聘雇控訴科長職場霸凌 竹市衛生局已受理調查

新竹市衛生局多名約聘雇與公務員向媒體控訴，指一名科長常利用午休時間開會，執行各種工作業務交辦，不但讓人無法正常用餐，也剝...

反對苗栗後龍北勢溪親水廊道設置太陽能 今二次說明會流產

苗栗縣政府規畫在後龍鎮高鐵特區的北勢溪親水廊道建置太陽能光電設施爭議，地方一面倒堅決反對到底而停擺。今天上午10點，縣府...

燈會結束中央公園燈區未開放 中市府：3月底規劃再展

中台灣元宵燈會今年首度在台中市中央公園舉行，為期9天的燈會，吸引賞燈人潮。有市民向本報反映，指燈會已落幕逾20天，但仍有...

桃園龜山大坪頂汙水下水道將動工 3免費2補助措施看這邊

桃園市目前的下水道普及率去年提升至為22.35%，目前總接管戶數約為20萬戶，而龜山區的大坪頂地區的汙水下水道第2期工程...

外籍竹科人最多來自印度 印度台北協會拜會高虹安

新竹科學園區不少外籍從業人口，其中來自印度的人最多。印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）昨天會同副會...

新竹兒童在公園遭地面木屑刺傷 家長憂危險

新竹縣一名幼童上周末在竹北市一座遊樂場玩時，不慎跌倒在木屑鋪面上，遭尖銳的木屑刺傷手心，消息傳出後，竹北市民代表呼籲檢討...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦