反對苗栗後龍北勢溪親水廊道設置太陽能 今二次說明會流產

苗栗縣政府規畫在後龍鎮高鐵特區的北勢溪親水廊道建置太陽能光電設施爭議，地方一面倒堅決反對到底而停擺。今天上午10點，縣府與廠商在校椅里活動中心舉辦第二次說明會，但居民拒絕進場簽到，並在門口拉白布條，高呼「堅決反對設置太陽能」，導致說明會流產。

後龍鎮長謝清輝表示，當初縣府強姦民意，疑黑箱作業先招標與廠商簽約後，才在去年7月舉辦說明會，當時地方居民反對聲浪很大，縣府也曾允諾未獲地方共識前不會貿然動工，但去年12月初廠商摸黑進場開工，引爆地方強烈不滿，廠商才撤離材料，暫停施工。

今天上午的說明會，由縣府水利處副處長黃文璋出席，但廠商並未到場，現場30多位居民也都拒絕入內簽到，由後龍鎮長謝清輝、前縣長劉政鴻及選區議員、代表、里長等人帶領下，在會場外拉白布條抗議，立委陳超明隨後也到場關切，與地方站在一起高呼抗議口號。

居民說，北勢溪親水廊道是他們後龍鄉親現在休閒、運動、踏青、散心的最佳景點，設置太陽能板不但會破壞景觀，光線折射更會影響生活品質。