燈會結束中央公園燈區未開放 中市府：3月底規劃再展

中台灣元宵燈會今年首度在台中市中央公園舉行，為期9天的燈會，吸引賞燈人潮。有市民向本報反映，指燈會已落幕逾20天，但仍有燈區未還原，且拉起警戒線，民眾無法入內運動休憩，天天經過議論紛紛。市府建設局目前正研議部分主題留置在原地，再規劃展演事宜，預計3月底前完成，基於安全，請民眾在外圍靜態欣賞。

中台灣燈會從2月4日到12日在中央公園展出，首創水上機械動態主燈「幸福台中Happy兔」，夜間有燈光秀；另有6大主題燈區， 白天是大型裝置藝術公園，夜晚又是耀眼花燈樂園，盛極一時。

不過，燈會已落幕22天，中央公園每天有不少市民或遊客前往，看到原來燈區竟拉上封鎖線，且花燈仍未移走，質疑限縮公園空間。