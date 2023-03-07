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燈會結束中央公園燈區未開放 中市府：3月底規劃再展

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市民質疑中央公園內原燈區拉封鎖線，又未公告說明會，限縮活動空間。記者陳秋雲／攝影
市民質疑中央公園內原燈區拉封鎖線，又未公告說明會，限縮活動空間。記者陳秋雲／攝影

中台灣元宵燈會今年首度在台中市中央公園舉行，為期9天的燈會，吸引賞燈人潮。有市民向本報反映，指燈會已落幕逾20天，但仍有燈區未還原，且拉起警戒線，民眾無法入內運動休憩，天天經過議論紛紛。市府建設局目前正研議部分主題留置在原地，再規劃展演事宜，預計3月底前完成，基於安全，請民眾在外圍靜態欣賞。

台灣燈會從2月4日到12日在中央公園展出，首創水上機械動態主燈「幸福台中Happy兔」，夜間有燈光秀；另有6大主題燈區， 白天是大型裝置藝術公園，夜晚又是耀眼花燈樂園，盛極一時。

不過，燈會已落幕22天，中央公園每天有不少市民或遊客前往，看到原來燈區竟拉上封鎖線，且花燈仍未移走，質疑限縮公園空間。

建設局說明，中央公園魔盒世界展區利用許多大型裝置藝術、聲光投影及光環境布置，以故事性的方式展示異世界裡的各種樣貌，展期間佳評如潮，目前正研議部分主題留設，並調整規劃適地展演事宜，預計3月底前完成規劃，未完成前，基於安全，暫請民眾於外圍靜態觀賞。

中台灣燈會已結束20幾天，市民質疑燈區仍未復原，限縮活動空間。建設局表示，3月底前將規劃再燈區現。記者陳秋雲／攝影
中台灣燈會已結束20幾天，市民質疑燈區仍未復原，限縮活動空間。建設局表示，3月底前將規劃再燈區現。記者陳秋雲／攝影

台灣燈會 裝置藝術 花燈 台中市

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