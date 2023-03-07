龜山大坪頂汙水下水道將動工 3免費2補助措施看這邊

桃園市目前的下水道普及率去年提升至為22.35%，目前總接管戶數約為20萬戶，而龜山區的大坪頂地區的汙水下水道第2期工程，今年4月將開工接管1732戶，預計2025年完工，可提升0.2%的普及率，水務局也會陸續召開說明會向民眾說明，並推出配套措施。

水務局表示，目前龜山區規劃有4處汙水下水道系統，包括龜山大坪頂系統、桃園️BOT系統、桃園機場捷運A7站系統、龍壽迴龍地區（接入新北市新莊），合計規劃接管戶數60755戶。預計此案接管完成後，龜山區可由目前普及率51%提升至54%。

水務局說明，龜山大坪頂地區汙水下水道系統第1期工程，已於2014年完成，目前已有16718戶用戶接管，接管達成率95%。因龜山人口發展迅速，以及第1期工程還有5%尚未接管，所以向營建署申請經費4億元興建第2期工程。

水務局指出，第2期工程預計分2個標案推動，其中第1標工程已於去年底獲得內政部補助，目前準備動工。第2標工程在設計中階段，期望年底獲取中央補助，建全龜山大坪頂地區的汙水建設。

水務局說，為推動汙水下水道建設，需要民眾配合提供自家後巷1樓單側75公分、雙側150公分的最小施工空間，才能協助民眾順利接管。也推出3免費2補助的配套措施，包括免費施作用戶接管、釐清土地界址、後巷環境改造、補助大樓汙水及住宅雨污分流改管，民眾可聯繫水務局申請。