快訊

木村拓哉閃電離婚真相曝光！關鍵竟是工藤靜香

龜山大坪頂汙水下水道將動工 3免費2補助措施看這邊

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
龜山區的大坪頂地區的污水下水道第2期工程，今年4月將開工接管1732戶，預計2025年完工。圖／桃園市政府水務局提供
龜山區的大坪頂地區的污水下水道第2期工程，今年4月將開工接管1732戶，預計2025年完工。圖／桃園市政府水務局提供

桃園市目前的下水道普及率去年提升至為22.35%，目前總接管戶數約為20萬戶，而龜山區的大坪頂地區的汙水下水道第2期工程，今年4月將開工接管1732戶，預計2025年完工，可提升0.2%的普及率，水務局也會陸續召開說明會向民眾說明，並推出配套措施。

水務局表示，目前龜山區規劃有4處汙水下水道系統，包括龜山大坪頂系統、桃園️BOT系統、桃園機場捷運A7站系統、龍壽迴龍地區（接入新北市新莊），合計規劃接管戶數60755戶。預計此案接管完成後，龜山區可由目前普及率51%提升至54%。

水務局說明，龜山大坪頂地區汙水下水道系統第1期工程，已於2014年完成，目前已有16718戶用戶接管，接管達成率95%。因龜山人口發展迅速，以及第1期工程還有5%尚未接管，所以向營建署申請經費4億元興建第2期工程。

水務局指出，第2期工程預計分2個標案推動，其中第1標工程已於去年底獲得內政部補助，目前準備動工。第2標工程在設計中階段，期望年底獲取中央補助，建全龜山大坪頂地區的汙水建設。

水務局說，為推動汙水下水道建設，需要民眾配合提供自家後巷1樓單側75公分、雙側150公分的最小施工空間，才能協助民眾順利接管。也推出3免費2補助的配套措施，包括免費施作用戶接管、釐清土地界址、後巷環境改造、補助大樓汙水及住宅雨污分流改管，民眾可聯繫水務局申請。

桃園機場 機場捷運

延伸閱讀

全中運／網球場害選手受傷 楊文科：重新檢視其他賽事工程

取得桃機標案 士電跨足資通訊工程

赴新北視察萬大線侯友宜沒陪 蔣萬安：不會傷心

全中運／竹東網球場根本未完成驗收！包商認還要8個工作天

相關新聞

龜山大坪頂汙水下水道將動工 3免費2補助措施看這邊

桃園市目前的下水道普及率去年提升至為22.35%，目前總接管戶數約為20萬戶，而龜山區的大坪頂地區的汙水下水道第2期工程...

外籍竹科人最多來自印度 印度台北協會拜會高虹安

新竹科學園區不少外籍從業人口，其中來自印度的人最多。印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）昨天會同副會...

新竹兒童在公園遭地面木屑刺傷 家長憂危險

新竹縣一名幼童上周末在竹北市一座遊樂場玩時，不慎跌倒在木屑鋪面上，遭尖銳的木屑刺傷手心，消息傳出後，竹北市民代表呼籲檢討...

桃園機車駕訓 加碼補助1300元

民眾至駕訓班參加普通重型機車班並考取駕照，交通部補助1300元訓練補助費，桃園市長張善政昨宣布，市府3月1日起連續3個月...

苗栗打造明湖水岸 再造水庫榮光

苗栗縣頭屋鄉明德水庫公、私可望投入逾10億元開發，明德村長謝文達形容今年是「明德村翻轉年」，縣府昨也在說明會上強調，已超...

竹北6千元紓困金 3階段發放

新竹縣竹北市昨宣布6000元民生紓困金確定採「溫馨直送」、「E化申請」、「現金領取」3階段發放，弱勢族群優先入帳，一般民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦