外籍竹科人最多來自印度 印度台北協會拜會高虹安

新竹科學園區不少外籍從業人口，其中來自印度的人最多。印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）昨天會同副會長甘泉及楊丹杰拜會新竹市政府，市長高虹安說，新竹市與印度擁有許多雷同之處，同是古城又有高科技，期盼未來不論在產業、教育等面向，持續深化台印交流機會。

高虹安歡迎戴會長來訪，她表示，印度是台灣重要貿易夥伴，自1995年台灣與印度互相設立代表處以來，簽訂經貿相關協定及合作備忘錄已經超過10項，印度台北協會對於促進雙邊友好關係和經貿活動不遺餘力，雙邊貿易從2001年的11億9千萬美元，成長到2021年的77億美元，成長率高達547%。

高虹安也提到，近年來印度也成為台商海外投資的熱門選擇，如聯發科在印度就有3座據點，分別位在卡納塔克邦、新孟買、北方邦諾伊達。雖然目前竹科還沒有印度公司設廠，但新竹市有新竹科學園區及香山工業區，是半導體產業重鎮、全台最重要的科技城，擁有完善良好的投資環境，歡迎印度公司前來設廠。

高虹安也分析，印度擁有許多優秀的理工人才，而新竹市的清華大學、陽明交大皆為台灣頂尖的理工大學。據統計，2021年逾2300名印度學生在台就讀大專院校，其中新竹市就有503位、占比22%，多是攻讀博士班，可見2校吸引許多國際學生就讀。

戴國瀾會長感謝市府熱情接待，他說，雖然印度企業還未在竹市落腳，但新竹市對印度人來說並不陌生，了解新竹市是台灣半導體產業聚落，印度也是竹科園區的長期客戶；高市長是新竹市首位女性市長，相信對於竹市未來發展上會帶來很多新的想法。

戴國瀾表示，據他所知，竹科園區外籍人口最多的就是印度人，他們對新竹市的教育、環境感到滿意，感謝市府的努力。此外，清華大學最多的外籍生也是印度生，清大也在印度設立教育中心，在提升當地中文能力上扮演著重要角色。

戴國瀾也具體提出，未來新竹市若有大型文化節慶，希望雙方能夠合作推廣，也可透過舉辦研討會、座談會，介紹彼此企業和目前城市發展狀況，隨著全球經濟演變，希望能夠加深台印產業鏈關係，也期望未來與新竹市政府有更多的交流機會。