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許明興5年研發 推黑鑽草莓不再一碰即爛耐運輸

中央社／ 台中7日電

草莓季來臨，草莓農許明興耗時5年研發，培育出「優雪」，耐雨水沖刷、不易爛，甜度高、香氣足，今年再推出新品種「黑鑽」，果實硬、耐運輸，讓草莓擺脫「一碰即爛」印象。

種植草莓已有30多年的許明興，他在苗栗馬拉邦山培育莓苗，提供農友種植草莓，透過雜交改良新品種，許明興曾獲神農獎肯定，被封為「草莓苗教父」；他目前在台中潭子經營「草莓世界」觀光果園。

許明興今天接受中央社記者採訪指出，新品種的培育動輒5、6年，經過雜交、播種、產量、試驗、示範等多項過程，500顆種子灑下，不斷淘汰、篩選，僅留下不到10顆種子可使用。

許明興耗時5年研發，將「蘋果」、「蜜香」兩種草莓品種雜交，培育出「優雪」品種，表皮耐雨水沖刷，不易腐爛，果肉Q、甜度高、香氣足，深獲消費者喜愛。

今年，他再推出「黑鑽」新品種草莓，同樣以「蘋果」、「蜜香」品種雜交，色澤相較「優雪」更深，果肉更Q，果實硬、耐運輸。

今年「香水」品種草莓因病蟲害減產，許明興日前種植3萬株「香水」草莓，7成覆沒，他趕忙補植「優雪」草莓，目前3公頃果園中，主打「優雪」、「甜蘋果」、「黑鑽」。

許明興說，草莓怕雨不怕冷，最近白天氣溫在攝氏20度，夜晚氣溫10度，是最適合草莓生長的環境，2月中旬後，是草莓盛產季節，今年產期預計可到4月初。

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