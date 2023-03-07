新竹兒童在公園遭地面木屑刺傷 家長憂危險

新竹縣一名幼童上周末在竹北市一座遊樂場玩時，不慎跌倒在木屑鋪面上，遭尖銳的木屑刺傷手心，消息傳出後，竹北市民代表呼籲檢討與改善，也揪出木屑材質尚無材料檢測項目。對此，新竹縣府回應，兒童遊戲規範有檢測木屑鋪面的厚度，材質部分未列入檢測，在法規出爐前，會再要求廠商注意木屑有否突出狀況。

李姓家長上周末帶幼兒到竹北市公九公園玩耍，孩子不小心跌倒，手心遭木屑刺傷。李姓家長指出，兒子的手心有一些流血，幸好傷口不深，但也會擔心遊戲安全，盼相關單位能重視。

消息傳出後，竹北市民代表鄭建村、徐水鐘與中崙里長李金對都關心此事。徐水鐘早在一個多月前，也曾接到民眾陳情並協助反應，委請包商將大塊木屑撿拾乾淨，徐水鐘說，越來越多特色公園都以鬆散材質的木屑為主，希望能嚴加把關木屑材質。

鄭建村昨天一早前往竹北市蘑菇城堡遊戲場會勘，他表示，目前竹北有三座公園的地面材料以木屑鋪面為主，他憂心製作不良之木片，可能刺入肌膚，若吹進或擲進兒童眼睛，安全堪慮，且潮濕時易孳生細菌合。為此，他已請竹北市公所函文縣府改善，希望能以人工軟墊或草皮為主，以公共安全為考量。

對此，新竹縣政府產業發展處表示，公園用木屑鋪設地面，讓小朋友遊戲時能有緩衝和防墜效果。檢測要求30公分的防墜厚度，皆通過檢驗標準。但也坦言，中央還未將木屑材質納入檢驗，舉例來說，同樣屬於鬆散材質的細礫石，已要求檢測材質，避免細礫石有凸出尖銳點。

新竹縣政府產業發展處解釋，會使用木屑鋪面，主要是許多家長、特色公園等團體盼能因應自然，避免人工草皮、軟墊等橡膠材質，據掌握，中央也在研擬相關木屑材質的檢測標準時，會先要求廠商，會勘時若有看到尖銳部分，得要修剪、撿拾乾淨。